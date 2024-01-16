قصة أم شابة فقدت أطرافها الأربعة .. فما سر سعادتها؟

فقدت لوسيندا مولينز، وهي أم لطفلين، تبلغ من العمر 41 عامًا، ساقيها بعد عملية جراحية روتينية للتخلص من حصوات الكلى في ديسمبر معركة يائسة ضد الإنتان الأمر الذي لم يترك للأطباء أي خيار سوى البتر.

والإنتان هو حالة قد تهدد الحياة بسبب تدمير الجسم لأنسجته عند استجابته للعدوى. وعندما تهاجم عمليات مكافحة العدوى الجسم، فإنها تتسبب في عدم قيام الأعضاء بوظائفها بصورة سليمة وطبيعية، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وقد تتفاقم حالة الإنتان فتصير صدمة إنتانية. وينتج عن ذلك انخفاض كبير في ضغط الدم يمكن أن يسبب مشاكل شديدة في أعضاء الجسم وقد يؤدي إلى الوفاة.

ويعزز العلاج المبكر بالمضادات الحيوية والمحاليل الوريدية من فرص البقاء على قيد الحياة.

وقالت لوسيندا لموقع DailyMail: "أريد فقط أن يعرف الناس أن هذه ليست قصة حزينة". 'هذه لها نهاية سعيدة. أنا على قيد الحياة. يجب أن أكون مع أطفالي وزوجي، وتنتظر لوسيندا الآن من أطبائها معرفة متى يقررون بتر يديها وساعديها.

وفي مقابلة مع موقع DailyMail، أصرت لوسيندا على أنها ليست ضحية بل "محاربة"، مؤكدة أنها سعيدة لبقائها على قيد الحياة ومصممة على المشي مرة أخرى بمساعدة الأطراف الاصطناعية المتطورة.

وبدأت أزمة لوسيندا بعد أيام من خضوعها لجراحة بهدف التخلص من الحصوات من كليتها اليمنى، فأصيبت بالإنتان وكان لا بد من بتر ساقيها على الفور.

كما تعرض ذراعاها لأضرار بالغة بسبب انخفاض ضغط دمها بشكل خطير، ما سيتطلب أيضًا بتر يديها وساعديها في الأيام المقبلة.

ولكن في الوقت الحالي، عادت لوسيندا أخيرًا إلى منزلها الريفي في كنتاكي مع زوجها دي جي، 43 عامًا، وأبنيها تيجان، 12 عامًا، وإيستون، سبعة أعوام.

وقالت لوسيندا عن اللحظة الصعبة التي أخبرها فيها الأطباء بأنها ستصبح مبتورة الأطراف الرباعية: "لم أكن غاضبة"، مضيفة "أعلم أنه ستكون هناك أوقات صعبة في المستقبل، ولكن مجرد معرفتي أنني أستطيع رؤية أطفالي مرة أخرى وأنني حصلت على دعم عائلتي، أعتقد أن هذا أعطاني السلام لأكون على ما يرام".

وتعلمت لوسيندا "الانطلاق سريعًا" وتمديد عضلاتها والجلوس بشكل مستقيم بمفردها. كما أنها قادرة على استخدام أنفها للتمرير عبر عدد لا يحصى من النصوص والرسائل الداعمة التي تتدفق من جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتصمم لوسيندا على العودة إلى وظيفتها كمساعدة طبية معتمدة وهي عيادة عائلية محلية، في أقرب وقت ممكن.

كانت لوسيندا أمًا تتمتع بصحة جيدة، ومحبّة للحياة عندما ذهبت إلى المستشفى في الأول من (ديسمبر) لإزالة حصوات من الكلى، وهو العملية الثانية التي خضعت لها خلال عدة أشهر.

وقد تم تزويدها بدعامة مؤقتة، وهو إجراء روتيني، وعند إزالتها بعد عودتها إلى المنزل، وفقًا لتعليمات طبيبها شعرت بالدوار وسقطت على الأرض، كانت مستلقية في الحمام وهي تتألم وتغيب شيئاً فشيئاً عن الوعي، وعند نقلها إلى المستشفى كان ضغط دمها قد انخفض إلى مستوى خطير يصل إلى 50/31.

وقد أدى إصابتها بحصوات الكلى إلى إصابتها بصدمة إنتانية، وهو أشد أشكال الإنتان التي يمكن أن تسبب فشل الأعضاء والوفاة بسرعة.

عندما استعادت لوسيندا وعيها أخيرًا، تم نقلها إلى مستشفى المملكة المتحدة في ليكسينغتون، حيث تم توصيلها بجهاز التنفس الصناعي، وآلة غسيل الكلى لكليتيها، وجهاز ECMO، وهو جهاز لمساعدة قلبها ورئتيها.

كانت تتمتع بصحة جيدة بما يكفي للتخلص من أجهزة التنفس الصناعي، لكن الأطباء تلقوا أخبارًا صادمة، نفس الآلات التي أبقت لوسيندا على قيد الحياة عن طريق ضخ الدم من أطرافها إلى قلبها لرفع ضغط دمها، هي نفسها التي حكمت على ذراعيها وساقيها بالبتر.

وتؤكد لوسيندا "كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياتي ولم أغضب أبدًا. لقد شعرت أن الله اختارني، لم تنته قصتنا بعد. أعلم أن الأمور لن تكون كما كانت أبدًا، ولا بأس بذلك. لكن مجرد أن أتمكن من الحصول على بعض الحياة التي عشتها من قبل سيكون أمرًا رائعًا".

يهدف الجراحون إلى بتر الجزء السفلي من المرفق بحيث يتبقى ما يكفي من الأنسجة لتبقى مرشحة للتكامل العظمي، وهي عملية جراحية ترميمية متقدمة يتم من خلالها تثبيت الأطراف الاصطناعية مباشرة على عظام الذراع أو الساق.

توفر هذه التقنية تغذية مباشرة للعظام بحيث يتمتع المتلقون بتوازن ووضعية ووظيفة أفضل بكثير مما قد يحصلون عليه مع الأطراف الصناعية التقليدية.







