حماس أعلنت عنهما قبل يومين .. إسرائيل تؤكد مقتل رهينتين في غزة

أعلنت سلطات كيبوتس بئيري في جنوب إسرائيل أمس الثلاثاء أنّ الرهينتين اللذين أعلنت حماس في فيديو قبل يومين أنّهما قتلا بقصف للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة قد "تمّ قتلهما".

وجاء في بيان لكيبوتس بئيري أنّ يوسي شرعابي (53 عاماً) وإيتاي سفيرسكي (38 عاماً) "تمّ قتلهما" وأن جثتيهما في عهدة حماس.

وأضاف بيان التجمّع التعاوني "سنطالب بإعادتهما مع بقية الرهائن".

وأوضح البيان أنّ شرعابي انتقل للعيش في الكيبوتس قبل 30 عاماً بعدما حذا حذو شقيقه إيلاي.

ولا يزال إيلاي محتجزا رهينة لدى حماس علماً بأن زوجته وبناته قتلن في هجوم السابع من أكتوبر، وفق التجمّع التعاوني.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت الإثنين في مقطع فيديو مقتل الرجلين.

ولا يتضّمن الفيديو أيّ مؤشر إلى تاريخ تصويره، وتبدو فيه امرأة تدعى نوا أرغاماني وهي أيضا رهينة تقول، إنّ رجلين كانا محتجزين معها قتلا.

واندلعت الحرب بعد هجوم غير مسبوق لحماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل أدّى الى مقتل نحو 1140 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر إسرائيلية رسمية.

وخطف نحو 250 شخصًا واحتجزوا رهائن، لا يزال 132 منهم محتجزين في القطاع، وفقًا للسلطات الإسرائيلية، بعدما أُطلق سراح أكثر من مئة بموجب هدنة في أواخر نوفمبر، لقاء الإفراج عن 240 معتقلاً فلسطينيا من سجون إسرائيلية.

ويعتقد أنّ 27 رهينة على الأقل قتلوا، وفق تعداد لفرانس برس استناداً إلى أحدث البيانات الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الشهر الماضي أنّ عناصره قتلوا من طريق الخطأ ثلاثة رهائن بعدما اعتقدوا أنهم يشكّلون تهديدا لهم.

وردّا على هجوم السابع من أكتوبر، تعهّدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس وهي تشن منذ ذلك الحين حملة كثيفة من القصف والغارات المدمرة اتبعتها بالهجوم البري، ما أدّى الى مقتل 24285 شخصا غالبيتهم الكبرى من النساء والفتية والأطفال، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في حكومة حماس نشرت أمس.





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