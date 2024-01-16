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ساندرز يطالب «الشيوخ» بالتصويت على التحقيق مع إسرائيل بشأن جرائم حرب في غزة

1/16/2024 7:22:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعتزم السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز مطالبة زملائه، بالتصويت بشكل رسمي حول ما إذا كان سيتم التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وهي خطوة نحو احتمال الحد من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل مع استمرار هجماتها المدمرة على غزة منذ 100 يوم.

ويتطلب تصويت مجلس الشيوخ، وهو الأول من نوعه الذي يستغل قانونا عمره عقود، من وزارة الخارجية الأمريكية أن تعد تقريرا في غضون 30 يوما حول ما إذا كانت الجهود الحربية الإسرائيلية في غزة تنتهك حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية.

إذا كان الأمر كذلك، فإن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، والتي كانت مضمونة منذ فترة طويلة دون أدنى شك، يمكن أن تتوقف بسرعة.

وفي حين أنه من غير المرجح أن يوافق مجلس الشيوخ على هذا الإجراء، فإن تصويت أعضاء مجلس الشيوخ سيبدأ في الكشف عن عمق القلق بين المشرعين الأمريكيين بشأن مواصلة إسرائيل الحرب على غزة.

ومع عدم وجود نهاية واضحة للقصف، فإن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، في محاولة لاجتثاث زعماء حماس، ينظر إليها البعض على أنها غير متناسبة مع الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.


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