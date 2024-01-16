رئيس هيئة قناة السويس يؤكد انتظام حركة الملاحة بالقناة

رئيس هيئة قناة السويس يؤكد انتظام حركة الملاحة بالقناة
التاريخ
1/16/2024 7:22:20 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الثلاثاء أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، مضيفا أن تعليق بعض الشركات عبورها للقناة أمر مؤقت.
وقال ربيع " سنواصل جهودنا في التواصل مع كافة العملاء والخطوط الملاحية لخدمة حركة التجارة العالمية".
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