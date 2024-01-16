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رئيس هيئة قناة السويس يؤكد انتظام حركة الملاحة بالقناة

1/16/2024 7:22:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الثلاثاء أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، مضيفا أن تعليق بعض الشركات عبورها للقناة أمر مؤقت.

وقال ربيع " سنواصل جهودنا في التواصل مع كافة العملاء والخطوط الملاحية لخدمة حركة التجارة العالمية".


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