رئيس هيئة قناة السويس يؤكد انتظام حركة الملاحة بالقناة

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الثلاثاء أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، مضيفا أن تعليق بعض الشركات عبورها للقناة أمر مؤقت.

وقال ربيع " سنواصل جهودنا في التواصل مع كافة العملاء والخطوط الملاحية لخدمة حركة التجارة العالمية".





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