إيران تقصف أربيل بالصواريخ.. والعراق يتعهد اللجوء إلى مجلس الأمن

استدعت بغداد، أمس، القائم بأعمال السفارة الإيرانية، للتشاور، فيما نددت بضربات إيرانية عبر صواريخ بالستية استهدفت إقليم كردستان العراقي، اعتبرتها طهران ((حقاً مشروعاً)) في الدفاع عن أمنها، في أعقاب هجمات طالتها في الآونة الأخيرة.

وأدان الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، القصف الإيراني، وعدّه تهديداً لاستقرار المنطقة برمتها، بينما اعتبره انتهاكاً للسيادة العراقية. وكتب رشيد على ((إكس)): ((حسم المسائل يكون عبر الحوار البناء المشترك، لا من خلال الهجمات العسكرية التي تهدد استقرار العراق، بل وكل المنطقة))، مشدداً على ضرورة العمل على خفض التوترات بالمنطقة.

استنكار شديد

وأعربت الحكومة العراقية عن استنكارها الشديد وإدانتها للهجوم الإيراني على مدينة أربيل، وقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية، ما أوقع ضحايا مدنيين بين قتيل وجريح.

ونوّهت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إلى ((الخراب الذي سببه القصف ووقوع كثير من الضحايا الأبرياء، جراء قصف الدور السكنية، بضمنها دار سكن رجل الأعمال الكردي، پيشرو دزيي، وعائلته، ما أدى إلى مقتله وإصابة أفراد عائلته)).

وأضافت الوزارة: ((الحكومة تعد هذا السلوك عدواناً على سيادة العراق، وأمن الشعب العراقي، وإساءة إلى حسن الجوار، وأمن المنطقة، وتؤكد أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاهه بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن)).

وأيديت ((قرار رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني، للتحقيق في الهجوم، وجمع المعلومات، لدعم موقف الحكومة دولياً، وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة)).

هجوم

وفجراً، أفاد بيان لسلطات إقليم كردستان، شمالي العراق بأن ((أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً بصواريخ باليستية على عدة مناطق مدنية في أربيل، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين، وإصابة 6 آخرين)).

كما دان رئيس حكومة إقليم كردستان العراقي، مسرور بارزاني، بشدة، الهجمات، وأكد عبر ((إكس)) أن حكومته ستعمل على ((إيقاف هذه الهجمات الوحشية)). ودعا بارزاني، الحكومة المركزية في بغداد، إلى اتخاذ موقف صارم ضد ((الانتهاك الصارخ)) لسيادة العراق، وإقليم الشمال.

تحركات

وعلّقت طهران أن ((الضربات التي وجهها الحرس الثوري، جزء من تحركاتها في مواجهة من ينتهكون الأمن في البلاد))، وفقاً لما ذكره تلفزيون ((برس تي في)) الإيراني الرسمي، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الخارجية.

وقالت إيران، إنها أطلقت صواريخ باليستية ضد أهداف في العراق وسوريا، دفاعاً عن سيادتها، وأمنها، لمواجهة ((الإرهاب)). وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن طهران تحترم سيادة الدول الأخرى، ووحدة أراضيها، بيد أنها تتتمسك بـ((حقها المشروع، والقانوني، لردع تهديدات الأمن القومي)).

وطالب كنعاني، شركاء بلاده في المجتمع الدولي، بعدم الصمت إزاء الهجمات المتكررة، وقال: ((سنعمل خلال الأيام المقبلة مع شركائنا في المجتمع الدولي من أجل إيقاف هذه الهجمات الوحشية ضد شعبنا البريء)).

واستهدفت الهجمات الصاروخية مواقع، تبعد نحو 40 كيلومتراً عن مدينة أربيل، في منطقة قريبة من القنصلية الأمريكية، ومن مساكن مدنية.

بينما دانت واشنطن، الهجمات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان إن ((الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات التي شنتها إيران على أربيل، وتقدم تعازيها لأسر القتلى)). وأضاف: ((نعارض الضربات الإيرانية الصاروخية المتهورة، التي تقوّض استقرار العراق)).

كما دانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ((يونامي))، الهجمات، ووذكرت أنها تمثل انتهاكاً لسيادة العراق، وسلامة أراضيه، مشددة على وجوب توقف مثل هذه الهجمات. ونشرت على ((إكس)): ((يجب معالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار، وليس الهجمات))

وبجانب العراق، قصفت إيران أهدافاً في الداخل السوري، حيث قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن دوي انفجارات عنيفة سُمع في مدينة حلب وريفها، منوّهاً بسقوط ((ما لا يقل عن 4 صواريخ جاءت من اتجاه البحر الأبيض المتوسط))، وسقطت في ريف حلب، دون أن يخوض بالمزيد من التفاصيل.

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