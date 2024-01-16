فوائد مذهلة لتناول السحلب في الشتاء.. يساعد الطلاب على التركيز

MENAFN - Khaberni) خبرني - السحلب مشروب الشتاء المفضل لدى الكثير من المصريين، فهو يعطي الشعور بالدفء، وقد ارتبط شرب السحلب بفصل الشتاء، إذ يعمل على تنشيط الدورة الدموية، ويساعد في ضبط ضغط الدم، ويعزز القدرة على التركيز والانتباه، مما يساعد الطلاب في أداء الاختبارات على زيادة تركيزهم، وذلك لأنه يعمل على زيادة تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم.

فوائد السحلب الصحية

وتشير الدكتورة سارة طاهر أخصائي التغذية بالإسكندرية، إلى أن مشروب السحلب من المشروبات الساخنة المرتبطة بفصل الشتاء لأنه يساعد على الإحساس بالدفئ، إلى جانب الفوائد الصحية، فيمثل السحلب أهمية كبيرة لصحة الأطفال، ويساهم في علاج الإسهال الذي يعاني منه حديثي الولادة، كما يعالج السحلب قرحة المعدة، لاحتوائه على الحليب الذي يعمل على تهدئة الالتهابات، ويعمل على تقوية العظام والأسنان، ويقلل فرص الإصابة بهشاشة العظام وتسوس الأسنان، لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

السحلب يساعد الطلاب على التركيز

وأضافت «طاهر»، في تصريحات لـ«الوطن» أن السحلب يفيد طلاب المدارس خاصة هذه الأيام التى يؤدى فيها الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول، بمعظم المراحل التعليمية.

ونصحت الطلاب بتناول مشروب السحلب خلال فترة الامتحانات، لأنه يعمل على تحسين عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين، إلى جميع أعضاء الجسم، وأهمهم المخ، ما يزيد القدرة على التركيز والانتباه، ويساعد السحلب على تنشيط الدورة الدموية، ما يساعد على ضبط ضغط الدم، فضلًا عن الشعور بالدفء والحرارة في فصل الشتاء.