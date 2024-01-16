مستشارة أسرية سعودية: الزوجة النكدية تسبب الأمراض لزوجها

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- Khaberni) خبرني - قالت المستشارة الأسرية والمدربة المعتمدة السعودية عبير السعد، إن الزوجة النكدية، تسبب لزوجها الأمراض الجسدية والسكري والضغط، مشيرة إلى أنه عندما يعيش الزوج مع زوجة إيجابية كثيرة الابتسام ومتفهمة تجعل الرجل يحب منزله ونفسه، وبالتالي سينعكس ذلك على حياتهم، والاستقرارها.
وأكدت عبير السعد، على أن الجانب الآخر، والخاص بالزوجة النكدية، يغلب على طبعها الحدية، والصوت العالي، حيث تجعل البيت يعيش حالة توتر وطاقة سلبية.
ونصت المستشارة الأسرية، الزوجات أن تجعل منزلها هادئا، بعيدا عن المشاحنات، حتى يهنأ كل من فيه، مؤكدة في الوقت نفسه أن هناك من الزوجات من تجعل زوجها يشعر بالخوف منها، بسبب كثرة الصراخ عليه، حتى تمحو شخصيته، ومن هنا البعض منهم يستمر، والبعض الأخر ينجو بنفسه بأن يترك المنزل ويتركها.
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