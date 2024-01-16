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مستشارة أسرية سعودية: الزوجة النكدية تسبب الأمراض لزوجها

1/16/2024 7:15:12 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت المستشارة الأسرية والمدربة المعتمدة السعودية عبير السعد، إن الزوجة النكدية، تسبب لزوجها الأمراض الجسدية والسكري والضغط، مشيرة إلى أنه عندما يعيش الزوج مع زوجة إيجابية كثيرة الابتسام ومتفهمة تجعل الرجل يحب منزله ونفسه، وبالتالي سينعكس ذلك على حياتهم، والاستقرارها.

وأكدت عبير السعد، على أن الجانب الآخر، والخاص بالزوجة النكدية، يغلب على طبعها الحدية، والصوت العالي، حيث تجعل البيت يعيش حالة توتر وطاقة سلبية.

ونصت المستشارة الأسرية، الزوجات أن تجعل منزلها هادئا، بعيدا عن المشاحنات، حتى يهنأ كل من فيه، مؤكدة في الوقت نفسه أن هناك من الزوجات من تجعل زوجها يشعر بالخوف منها، بسبب كثرة الصراخ عليه، حتى تمحو شخصيته، ومن هنا البعض منهم يستمر، والبعض الأخر ينجو بنفسه بأن يترك المنزل ويتركها.

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