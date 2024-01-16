ربيع الغفير: ليس كل ذكر رجل يصلح للقوامة على المرأة (فيديو)

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن كلمة الرجولة تستخدم كثيرا بمعنى ذكر، لكن في حقيقتها هى وصف أعلى من الذكر
وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "كلمة رجولة أعلى من الذكر، فليس كل ذكر، الرجل موقف وايجابية وشخصية قوية والرجل القوى البطل، وذكرت كلمة الرجال كثير في القران الكريم"
وتابع: "ربنا سبحانه وتعالى قال الرجال قومون عن النساء، طيب ليه مقلش الذكور، لكن فى لفتة قرانية هى أن القوامة لا يكفى فيها الذكورة وإنما هناك درجة أخرى اسمها الرجولة"
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