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ربيع الغفير: ليس كل ذكر رجل يصلح للقوامة على المرأة (فيديو)

1/16/2024 7:15:12 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن كلمة الرجولة تستخدم كثيرا بمعنى ذكر، لكن في حقيقتها هى وصف أعلى من الذكر

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "كلمة رجولة أعلى من الذكر، فليس كل ذكر، الرجل موقف وايجابية وشخصية قوية والرجل القوى البطل، وذكرت كلمة الرجال كثير في القران الكريم"

وتابع: "ربنا سبحانه وتعالى قال الرجال قومون عن النساء، طيب ليه مقلش الذكور، لكن فى لفتة قرانية هى أن القوامة لا يكفى فيها الذكورة وإنما هناك درجة أخرى اسمها الرجولة"


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