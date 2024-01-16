أربعة شهداء في قصف على جباليا والاحتلال ينسف مربعا سكنيا في خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد 4 مواطنين على الأقل، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 4 مواطنين بينهم طفل، استشهدوا جراء قصف مدفعي على جباليا البلد، بينما شن طيران الاحتلال غارات على بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وكانت قوات الاحتلال قد نسفت مربعا سكنيا كاملا اليوم، شرق بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.