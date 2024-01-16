التوصل إلى اتفاق لإدخال مساعدات طبية إلى غزة مقابل ايصال الادوية لاسرى اسرائيليين

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN /أعلنت وزارة الخارجية القطرية مساء اليوم الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق بين "إسرائيل" وحماس لإرسال أدوية ومساعدات طبية إلى قطاع غزة.

ووفق بيان الخارجية القطرية، قال: "نجاح وساطة قطرية في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، ومن المقرر تسليم مساعدات إنسانية أخرى إلى الأهالي في قطاع غزة، وفي المناطق الأكثر تضررًا وضعفًا، مقابل إيصال الأدوية اللازمة للمحتجزين الإسرائيليين في غزة".

وأضاف البيان، "الأدوية والمساعدات ستغادر الدوحة غدًا على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيداً لنقلهما إلى قطاع غزة.

وفي السياق، قال البيت الأبيض مساء اليوم الثلاثاء إن الاتصالات جارية مع الوسطاء القطريين بشأن إجراء صفقة تبادل جديدة.

ونقل موقع القناة 13 الإسرائيلية عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "جون كيربي" قوله: "مفاوضات جادة ومكثفة جارية للتوصل إلى صفقة رهائن أخرى".

ويأتي ذلك، بعد مرور 103 أيام على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتي أدت حتى الآن إلى ارتقاء ما يقارب 24 ألف فلسطيني، 70% منهم من الأطفال.

وفي الشهر الثاني من الحرب على غزة، تمت صفقة تبادل أسرى، خرج بموجبها عشرات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية من الأشبال والنساء.

وحتى اليوم، لا يزال هناك 136 محتجزًا إسرائيليًا في قطاع غزة، ممن تمكن الفلسطينيون من احتجازهم خلال أحداث الـ 7 من أكتوبر.