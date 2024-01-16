التوصل إلى اتفاق لإدخال مساعدات طبية إلى غزة مقابل ايصال الادوية لاسرى اسرائيليين

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN /أعلنت وزارة الخارجية القطرية مساء اليوم الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق بين "إسرائيل" وحماس لإرسال أدوية ومساعدات طبية إلى قطاع غزة.
ووفق بيان الخارجية القطرية، قال: "نجاح وساطة قطرية في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، ومن المقرر تسليم مساعدات إنسانية أخرى إلى الأهالي في قطاع غزة، وفي المناطق الأكثر تضررًا وضعفًا، مقابل إيصال الأدوية اللازمة للمحتجزين الإسرائيليين في غزة".
وأضاف البيان، "الأدوية والمساعدات ستغادر الدوحة غدًا على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيداً لنقلهما إلى قطاع غزة.
وفي السياق، قال البيت الأبيض مساء اليوم الثلاثاء إن الاتصالات جارية مع الوسطاء القطريين بشأن إجراء صفقة تبادل جديدة.
ونقل موقع القناة 13 الإسرائيلية عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "جون كيربي" قوله: "مفاوضات جادة ومكثفة جارية للتوصل إلى صفقة رهائن أخرى".
ويأتي ذلك، بعد مرور 103 أيام على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتي أدت حتى الآن إلى ارتقاء ما يقارب 24 ألف فلسطيني، 70% منهم من الأطفال.
وفي الشهر الثاني من الحرب على غزة، تمت صفقة تبادل أسرى، خرج بموجبها عشرات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية من الأشبال والنساء.
وحتى اليوم، لا يزال هناك 136 محتجزًا إسرائيليًا في قطاع غزة، ممن تمكن الفلسطينيون من احتجازهم خلال أحداث الـ 7 من أكتوبر.
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