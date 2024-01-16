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الاحتلال: حماس قادرة على مواصلة إطلاق الصواريخ لبضعة أشهر

1/16/2024 7:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "تقييما استخباراتيا للجيش أظهر أن حركة حماس قادرة على مواصلة إطلاق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية لبضعة أشهر أخرى على الأقل".
وأضافت الهيئة أن الجيش يظن أنه من دون مناقشة اليوم التالي للحرب سيكون من الصعب الحفاظ على إنجازات الحرب في قطاع غزة.

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