الاحتلال: حماس قادرة على مواصلة إطلاق الصواريخ لبضعة أشهر

الاحتلال: حماس قادرة على مواصلة إطلاق الصواريخ لبضعة أشهر
التاريخ
1/16/2024 7:13:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "تقييما استخباراتيا للجيش أظهر أن حركة حماس قادرة على مواصلة إطلاق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية لبضعة أشهر أخرى على الأقل".
وأضافت الهيئة أن الجيش يظن أنه من دون مناقشة اليوم التالي للحرب سيكون من الصعب الحفاظ على إنجازات الحرب في قطاع غزة.
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