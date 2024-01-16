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مسيرة حاشدة في إربد نصرة لغزة

1/16/2024 7:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نددت مسيرة حاشدة خرجت من مسجد نوح القضاة "الجامعة" في اربد باستمرار العدوان الهمجي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها في القطاع.
وأكد المشاركون في المسيرة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وحملت عنوان" مئوية المقاومة والصمود في وجه حرب الإبادة" بمشاركة فاعليات شعبية وسياسية ونقابية ونسائية وشبابية أن المقاومة السبيل الوحيد لتحرير الأرض والانسان، أمام عنجهية قوات الاحتلال وغطرسة القوى الغربية الداعمة لها وقتل المدنيين دون مراعاة لأبسط القوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية.

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