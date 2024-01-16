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هآرتس: شبكة أنفاق غزة طولها 700 كيلومتر

1/16/2024 7:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الثلاثاء، إن هناك تقديرات أمنية تشير إلى أن طول شبكة الأنفاق الإجمالي بقطاع غزة، يصل إلى أكثر من 700 كيلومتر.
ونقلت هآرتس عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم إن "الطول الإجمالي لشبكة أنفاق حماس في قطاع غزة يتراوح ما بين 560 و725 كيلومترا، وإن التقدير السابق في إسرائيل اشار أن شبكة الأنفاق تمتد لحوالي 400 كيلومتر فقط".
بالإضافة إلى ذلك، قدر المسؤولون أن هناك حاليا حوالي 5700 فتحة "عين" في جميع أنحاء القطاع، تؤدي إلى شبكة الأنفاق.

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