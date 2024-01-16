مظاهرة في برلين رفضا لدعم الحكومة للإبادة بغزة

مظاهرة في برلين رفضا لدعم الحكومة للإبادة بغزة
التاريخ
1/16/2024 7:13:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تظاهر الآلاف -مساء الثلاثاء- في العاصمة الألمانية برلين، للتعبير عن رفضهم موقف السلطات الألمانية الداعم لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.
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