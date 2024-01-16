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مظاهرة في برلين رفضا لدعم الحكومة للإبادة بغزة

1/16/2024 7:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تظاهر الآلاف -مساء الثلاثاء- في العاصمة الألمانية برلين، للتعبير عن رفضهم موقف السلطات الألمانية الداعم لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

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