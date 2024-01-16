وائل الدحدوح يصل العاصمة القطرية

وائل الدحدوح يصل العاصمة القطرية
التاريخ
1/16/2024 7:13:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت شبكة الجزيرة الإعلامية إن الزميل وائل الدحدوح مراسل الجزيرة في قطاع غزة، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لتلقي العلاج.
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