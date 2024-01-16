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نتنياهو : نقل الأدوية للأسرى الإسرائيليين بغزة سيبدأ الاربعاء

1/16/2024 7:13:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نقل الأدوية للأسرى الإسرائيليين في غزة سيبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء.

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