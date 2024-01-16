البيت الأبيض: حماس ما زالت تهدد إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي ان واشنطن تعمل على تحديد الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى شمال القطاع.
وذكر كيربي أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال تشكل "تهديدا نشطا" لإسرائيل وتهدد بشن هجمات مماثلة لهجوم 7 أكتوبر.
لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تأمل أن يؤدي سحب القوات الإسرائيلية من شمال القطاع إلى تخفيف الضغط والسماح بعودة السكان إلى تلك المنطقة.
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