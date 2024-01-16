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البيت الأبيض: حماس ما زالت تهدد إسرائيل

1/16/2024 7:13:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي ان واشنطن تعمل على تحديد الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى شمال القطاع.


وذكر كيربي أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال تشكل "تهديدا نشطا" لإسرائيل وتهدد بشن هجمات مماثلة لهجوم 7 أكتوبر.
لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تأمل أن يؤدي سحب القوات الإسرائيلية من شمال القطاع إلى تخفيف الضغط والسماح بعودة السكان إلى تلك المنطقة.

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