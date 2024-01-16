بمشاركة 30 فنانًا...”طويق للنحت” يحول الرياض إلى معرض مفتوح

الرياض – أصداف نيوز:

انطلقت فعاليات ملتقى طويق للنحت في نسخته الخامسة في“واجهة روشن” التي تستمر حتى 24 فبراير 2024م، تحت شعار“أبعاد متحركة”، بمشاركة 30 فنانًا من 20 دولة حول العالم في مقدمتهم المواهب الوطنية، لصناعة منحوتات فنية عامة باستخدام أحجار من المملكة لـتكون جزءًا من المشهد الفني والثقافي للعاصمة، حيث سيتم عرض جميع المنحوتات والأعمال الفنية التي تنفّذ في الملتقى، بصفة دائمة في الساحات والمناطق العامة في مختلف أرجاء المدينة.

ويشتمل“طويق للنحت 2024” على برنامج للشراكة المجتمعية، يهدف إلى توفير منصة ثقافية مجتمعية تتيح فرصًا عديدة للتبادل الثقافي والفني وذلك من خلال أكثر من 50 جلسة حوارية وورشة عمل و20 زيارة تعليمية تُقام في واجهة روشن وجاكس بالدرعية، حيث يُمكن الحصول على التذاكر المخصصة لزيارة النحت الحيّ والمعرض المصاحب وفعاليات الملتقى كافة مجانًا عبر الموقع الرسمي لبرنامج الرياض آرت.

مما يذكر أن“طويق للنحت” يُقام هذا العام في واجهة روشن بالشراكة مع” مجموعة روشن” ضمن إطار تعزيز الاقتصاد الإبداعي للمملكة، وتحقيق أهداف برنامج الرياض آرت والهيئة الملكية لمدينة الرياض من خلال إثراء العاصمة بالفن عبر مختلف البرامج والمشاريع.