بمشاركة 30 فنانًا...”طويق للنحت” يحول الرياض إلى معرض مفتوح

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
انطلقت فعاليات ملتقى طويق للنحت في نسخته الخامسة في“واجهة روشن” التي تستمر حتى 24 فبراير 2024م، تحت شعار“أبعاد متحركة”، بمشاركة 30 فنانًا من 20 دولة حول العالم في مقدمتهم المواهب الوطنية، لصناعة منحوتات فنية عامة باستخدام أحجار من المملكة لـتكون جزءًا من المشهد الفني والثقافي للعاصمة، حيث سيتم عرض جميع المنحوتات والأعمال الفنية التي تنفّذ في الملتقى، بصفة دائمة في الساحات والمناطق العامة في مختلف أرجاء المدينة.
ويشتمل“طويق للنحت 2024” على برنامج للشراكة المجتمعية، يهدف إلى توفير منصة ثقافية مجتمعية تتيح فرصًا عديدة للتبادل الثقافي والفني وذلك من خلال أكثر من 50 جلسة حوارية وورشة عمل و20 زيارة تعليمية تُقام في واجهة روشن وجاكس بالدرعية، حيث يُمكن الحصول على التذاكر المخصصة لزيارة النحت الحيّ والمعرض المصاحب وفعاليات الملتقى كافة مجانًا عبر الموقع الرسمي لبرنامج الرياض آرت.
مما يذكر أن“طويق للنحت” يُقام هذا العام في واجهة روشن بالشراكة مع” مجموعة روشن” ضمن إطار تعزيز الاقتصاد الإبداعي للمملكة، وتحقيق أهداف برنامج الرياض آرت والهيئة الملكية لمدينة الرياض من خلال إثراء العاصمة بالفن عبر مختلف البرامج والمشاريع.
MENAFN16012024007116015312ID1107729304
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.