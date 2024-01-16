عام 2024: منعطف حاسم في مستقبل الديمقراطية

(MENAFN
- Swissinfo)
Deutsch
(de)
Wenn mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung wählt: Um was geht es im "Superwahljahr" 2024? (الأصلي)
中文
(zh)
2024是一个超级选举年:世界人口中的一半将投参加选举或投票
Français
(fr)
((La démocratie pourrait être affaiblie dans une mesure qui menace sa survie))
Pусский
(ru)
Что готовит нам нынешний супервыборный год?
English
(en)
2024 represents 'critical juncture' for future of democracy
يشارك Facebook Twitter البريد الإلكتروني مطبعة نسخ الوصلة
من المتوقّع هذا العام أن يتوجّه أكثر من أربعة مليارات شخص إلى صناديق الاقتراع في 80 دولة - وهو ما يمثّل أكثر من ضعف عدد الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم.هن في العام الماضي.
وتتراوح الدول المعنية بين الهند، التي تضمّ نحو 1.42 مليار نسمة، ومقدونيا الشمالية، البلد الصغير، والذي ستُجرى فيه انتخابات رئاسية. وقد وصفت مجلة الإيكونوميست عام 2024 بأنه "أكبر عام انتخابي في التاريخ".
ولكنّ العديد من الانتخابات لن تكون حرّة ونزيهة بالكامل: فروسيا أيضًا تجري انتخابات، ويبدو من الواضح إلى حدّ ما أن الرئيس فلاديمير بوتين سوف يتمتع بفترة ولاية أخرى.
سويس إنفو (SWI swissinfo): سيتوجّه نصف سكان العالم إلى صناديق الاقتراع هذا العام. ما هي المخاطر المتوقّعة؟
دانييل كاراماني: هناك خطر زيادة التقلبات الخطيرة. تضم كل انتخابات أحزابًا وقيادات أثبتت رغبتها في تقويض الديمقراطية. لا يقتصر عام الانتخابات هذا على المواقف الأيديولوجية والتدابير السياسية فحسب، بل يتعلق أيضًا بتطور الديمقراطية.
وحده فقدان البصر يمنع رؤية ذلك. سيكون عام 2024 هو العام الذي قد تضعف فيه الديمقراطية إلى الحدّ الذي يهدّد بقاءها. ونظراً لضخامة هذه الانتخابات، ينبغي لنا جميعاً أن نكون يقظين. ات للغاية. لقد أظهر الماضي أن هناك "موجات" تجتاح مختلف أنحاء العالم، كما حدث بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، عندما كانت هناك هجمات فاشية وشيوعية على الديمقراطية الليبرالية.
وأخشى كثيرا أن نكون مرة أخرى في واحدة من تلك المنعطفات الحاسمة التي يكون فيها أهمية لكل إجراء وكل قرار.
دانييل كاراماني هو أستاذ السياسة المقارنة في جامعة زيورخ. ويشغل أيضًا كرسي إرنست بي. هاس لبرنامج السياسة والحكم الأوروبي في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا. ويهتمّ في عمله بالانتخابات والأحزاب السياسية على المستويات الوطنية والأوروبية والعالمية. zVg
ما هي التفاعلات والصلات التي تراها بين الحملات الوطنية والانتخابات المختلفة التي تجري في أجزاء مختلفة من العالم؟
تعكس الانتخابات المستويات المختلفة التي نعيش فيها حياتنا. في بعض النواحي، تتميّز القضايا المطروحة في هذا العام الانتخابي الضخم، تغير المناخ، والهجرة، والحرب، والذكاء الاصطناعي، وبقاء الديمقراطية، بصبغة عالمية. إننا نقرأ عن هذه القضايا وندرك أن هناك حاجة إلى تحرّك عالمي.
لكن في الوقت نفسه تبقى الانتخابات مسألة وطنية أو حتّى محلية. نحن ننتخب المرشحين والمرشحات في دوائرنا الانتخابية. فهم,هن يديرون الحملة الانتخابية على المستوى المحلي، وفي بعض المناطق الريفية يتمتع بعض الناخبين والناخبات بنفوذ غير متناسب.
وبهذا المعنى، ظلت الديمقراطية شكلاً من أشكال الحكم "السابق للعولمة"، والذي لم يعد يبدو قادراً على إنصاف حجم المشاكل التي يتوقع المواطنون.ات إيجاد حلول لها. وتبدو الدول، منفردةً، عاجزةً عن التعامل مع هذه المشاكل.
كيف يمكن للديمقراطيات معالجة هذه القضية؟
التنسيق الدولي صعب. يحدث معظم التنسيق داخل المنظمات الدولية التي لا يتم انتخابها بشكل مباشر. وهو ما يجعل التعاون عبر الحدود أسهل. ولكن يبقى الانطباع بأن المنظمات الدولية ليس لديها سوى القليل من الارتباط بالمواطنين والمواطنات، وبأنها بعيدة كل البعد عن مشاكلهم.هن اليومية. إنه توازن صعب، والعديد من الناس غير سعداء بسببه. لكن لا ينبغي لنا أن نستسلم. يمكن العثور على الحلول من خلال دراسة التحسينات الممكنة.
لماذا يجب على المواطن والمواطنة، الذي والتي لا يمكنهما التصويت إلا في بلد معين، أن يهتمّا بالانتخابات في أجزاء أخرى من العالم؟
نحن نعيش في عالم متّصل بشكل كبير. وهذا يعني أن ما يحدث في دولة واحدة يمكن أن يكون له تأثير على العديد من البلدان الأخرى، وخاصة في أوروبا، حيث يتم اتخاذ القرارات الأكثر أهمية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، تؤثر البلدان بشكل متزايد على بعضها البعض بطرق واضحة للغاية. أفكر، على سبيل المثال، في تأثير بعض الأيديولوجيين.ات الأمريكيين.ات على الأحزاب اليمينية المتطرفة الشعبوية في أوروبا، ولكن أيضًا المحاولات غير القانونية التي يقوم بها القراصنة، نساء ورجالا، الذين واللواتي ترعاهم.هن الحكومات الاستبدادية للتأثير على الجمهور. كما تربط الهجرة بين الناخبين والناخبات عبر الحدود الوطنية. ويحتفظ العديد من المهاجرين.ات بحق التصويت في بلدانهم الأصلية، وتنظّم الأحزاب في بعض الأحيان حملات في الخارج لحشد أصوات أولئك الذين هاجروا.رن. كل هذا يربط الانتخابات بين الدول المختلفة بشكل غير مسبوق.
المزيد
المزيد
كوسوفو في سويسرا... سويسرا في كوسوفو
الدولتان الصغيرتان تتقاسمان شبكة وثيقة من العلاقات الثنائية في مجالات متنوعة، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والتاريخ وعلى المستوى الإنساني.
سويسرا دولة ديمقراطية راسخة، وهي تلهم في بعض الأحيان الدول الأخرى من خلال الاستفتاءات التي تجريها. هل توفّر انتخاباتها أيضًا مصدر إلهام؟
نعم، من حيث المبدأ. يُنظر إلى سويسرا عالميًا على أنها دولة غنية ومسالمّة وفعّالة. ومع ذلك، غالبا ما يُساء فهم نموذجها السياسي. العلاقة بين الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة معقّدة، ويصعب فهمها من الخارج. وهذا ينطبق أيضاً على مبدأ الإجماع المبني على التسوية.
غالبًا ما تركّز التقارير الدولية حول سويسرا على الاستفتاءات المناهضة للمهاجرين.ات ولأوروبا، مع نغمات معادية للأجانب. وهذا أمر مؤسف لأنه يختزل نظامها السياسي الغني في شيء بسيط وسطحي.
لقد أشرت بالفعل إلى المخاطر والتحدّيات. ولكن ما هي الآثار الإيجابية لـ "أكبر عام انتخابي في التاريخ"؟
الانتخابات هي لحظات تصبح فيها أشياء كثيرة ممكنة. وآمل، بطبيعة الحال، أن توفّر فرصة لتعزيز الديمقراطية. لكنّ الفرص يتمّ خلقها عبر الإجراءات والقرارات. إنّها لا تأتي من العدم.
كلّ قرار هذا العام سوف يحدّد ما إذا كانت الانتخابات قادرة على تعزيز الديمقراطية أم لا. ويلعب المرشحون.ات والحملات الانتخابية ونبرة المناظرات وصدق الحجج دورًا أيضًا. حيث يتعلّق الأمر بالقرارات التي يتّخذها كبار السياسيين.ات، ولكن أيضًا بالقرارات التي يتخذها المواطنون.ات الأفراد. وعلينا جميعا أن نتحمل مسؤولية قراراتنا.
يواجه العالم عاماً حاسماً بالنسبة لمستقبل الديمقراطية. لكنني لا أؤمن بالقدر. الفرص تنشأ من خلال العمل. وهذا يعني أنّ تعزيز الديمقراطية أمر ممكن. ونحن لسنا محكومين.ات بإضعافها بمقتضى "القدر" الذي لا يمكن تغييره.
البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: سيتمّ هنا أيضًا إعادة انتخاب أصحاب القرار عام 2024. Keystone Martin Ruetschi
ما الذي يتطلبه الأمر لحماية الممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل أفضل؟
يجب أن يكون هناك فهم بأن الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوقنا كمواطنين.ات أحرار ليس مجرّد مهمة نخبوية، بل هي مهمة الجميع. ومن المهم أن ندرك أن ذلك يتطلب الجهد والوقت.
القيام بدور المواطن.ة يتطلب الكثير: يجب أن نتحلّى بالاطّلاع والقدرة على مقارنة المواقف المختلفة، ويجب أن نتناقش بانفتاح وتسامح على أساس الحقائق والقضايا المعقدة. ويجب على المواطنين.ات المشاركة بناءً على نقاش ومعلومات مستنيرة. وهذا ما يجعل الديمقراطيات قوية.
للغضب والمشاعر الداخلية مكانها أيضًا، ولكن شريطة ألاّ تحلّ محلّ النقاش المتحضّر والعقلاني المبني على الحقائق. ويزداد هذا أهمية عندما تعمل زعامات الأحزاب على تقويض المؤسسات، ويلعب المال دوراً أكبر مما ينبغي في الحملات الانتخابية، ويتمّ تسييس المحاكم ووسائل الإعلام. ويشترط على الناخبين.ات التمتّع بالقدرة على الانتقاد. في أيامنا هذه، أصبح الكثير من الناس يصدّقون بشكل أعمى أكاذيب السّاسة والسياسيات المتلاعبين.ات.
ما هو أكثر ما تتطلّع إليه في هذا العام الانتخابي؟
دائمًا ما تكون الانتخابات والتصويت لحظات رائعة يتم فيها الاحتفاء بحق المواطنين.ات في أن يكون لهم صوت سياسي. وإذا حدث هذا على نطاق واسع كما هو الحال في عام 2024، فإن ذلك يعطي الأمل. إن الحق في استبدال القيادات والتصويت على المقترحات لم يكن موجودًا عبر التاريخ سوى مؤخرًا. لا ينبغي لنا أن ننسى ذلك. إنه امتياز نادر تتمتّع به أجيالنا الحالية، وهو امتياز لم يتم تحقيقه عالميًا إلا بعد الحرب العالمية الثانية.
لقد حاربت الأجيال التي سبقتنا، وساهمت في تقدّمنا المذهل كبشرية. ولا يوجد نظام سياسي آخر قادر على ضمان مستوى مماثل من الحرية والازدهار مثل الديمقراطية. ويجب ألاّ نسمح بتعريض ذلك للخطر.
تحرير: بنيامين فون ويل.
ترجمة: أمل المكّي.
المزيد
المزيد
نقاش
MENAFN16012024000210011054ID1107729255