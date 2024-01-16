عام 2024: منعطف حاسم في مستقبل الديمقراطية



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Wenn mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung wählt: Um was geht es im "Superwahljahr" 2024? (الأصلي)中文 (zh) 2024是一个超级选举年:世界人口中的一半将投参加选举或投票Français (fr) ((La démocratie pourrait être affaiblie dans une mesure qui menace sa survie))Pусский (ru) Что готовит нам нынешний супервыборный год?English (en) 2024 represents 'critical juncture' for future of democracy

من المتوقّع هذا العام أن يتوجّه أكثر من أربعة مليارات شخص إلى صناديق الاقتراع في 80 دولة - وهو ما يمثّل أكثر من ضعف عدد الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم.هن في العام الماضي.

وتتراوح الدول المعنية بين الهند، التي تضمّ نحو 1.42 مليار نسمة، ومقدونيا الشمالية، البلد الصغير، والذي ستُجرى فيه انتخابات رئاسية. وقد وصفت مجلة الإيكونوميست عام 2024 بأنه "أكبر عام انتخابي في التاريخ".

ولكنّ العديد من الانتخابات لن تكون حرّة ونزيهة بالكامل: فروسيا أيضًا تجري انتخابات، ويبدو من الواضح إلى حدّ ما أن الرئيس فلاديمير بوتين سوف يتمتع بفترة ولاية أخرى.

سويس إنفو (SWI swissinfo): سيتوجّه نصف سكان العالم إلى صناديق الاقتراع هذا العام. ما هي المخاطر المتوقّعة؟

دانييل كاراماني: هناك خطر زيادة التقلبات الخطيرة. تضم كل انتخابات أحزابًا وقيادات أثبتت رغبتها في تقويض الديمقراطية. لا يقتصر عام الانتخابات هذا على المواقف الأيديولوجية والتدابير السياسية فحسب، بل يتعلق أيضًا بتطور الديمقراطية.

وحده فقدان البصر يمنع رؤية ذلك. سيكون عام 2024 هو العام الذي قد تضعف فيه الديمقراطية إلى الحدّ الذي يهدّد بقاءها. ونظراً لضخامة هذه الانتخابات، ينبغي لنا جميعاً أن نكون يقظين. ات للغاية. لقد أظهر الماضي أن هناك "موجات" تجتاح مختلف أنحاء العالم، كما حدث بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، عندما كانت هناك هجمات فاشية وشيوعية على الديمقراطية الليبرالية.

وأخشى كثيرا أن نكون مرة أخرى في واحدة من تلك المنعطفات الحاسمة التي يكون فيها أهمية لكل إجراء وكل قرار.

دانييل كاراماني هو أستاذ السياسة المقارنة في جامعة زيورخ. ويشغل أيضًا كرسي إرنست بي. هاس لبرنامج السياسة والحكم الأوروبي في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا. ويهتمّ في عمله بالانتخابات والأحزاب السياسية على المستويات الوطنية والأوروبية والعالمية. zVg

ما هي التفاعلات والصلات التي تراها بين الحملات الوطنية والانتخابات المختلفة التي تجري في أجزاء مختلفة من العالم؟

تعكس الانتخابات المستويات المختلفة التي نعيش فيها حياتنا. في بعض النواحي، تتميّز القضايا المطروحة في هذا العام الانتخابي الضخم، تغير المناخ، والهجرة، والحرب، والذكاء الاصطناعي، وبقاء الديمقراطية، بصبغة عالمية. إننا نقرأ عن هذه القضايا وندرك أن هناك حاجة إلى تحرّك عالمي.

لكن في الوقت نفسه تبقى الانتخابات مسألة وطنية أو حتّى محلية. نحن ننتخب المرشحين والمرشحات في دوائرنا الانتخابية. فهم,هن يديرون الحملة الانتخابية على المستوى المحلي، وفي بعض المناطق الريفية يتمتع بعض الناخبين والناخبات بنفوذ غير متناسب.

وبهذا المعنى، ظلت الديمقراطية شكلاً من أشكال الحكم "السابق للعولمة"، والذي لم يعد يبدو قادراً على إنصاف حجم المشاكل التي يتوقع المواطنون.ات إيجاد حلول لها. وتبدو الدول، منفردةً، عاجزةً عن التعامل مع هذه المشاكل.

كيف يمكن للديمقراطيات معالجة هذه القضية؟

التنسيق الدولي صعب. يحدث معظم التنسيق داخل المنظمات الدولية التي لا يتم انتخابها بشكل مباشر. وهو ما يجعل التعاون عبر الحدود أسهل. ولكن يبقى الانطباع بأن المنظمات الدولية ليس لديها سوى القليل من الارتباط بالمواطنين والمواطنات، وبأنها بعيدة كل البعد عن مشاكلهم.هن اليومية. إنه توازن صعب، والعديد من الناس غير سعداء بسببه. لكن لا ينبغي لنا أن نستسلم. يمكن العثور على الحلول من خلال دراسة التحسينات الممكنة.

لماذا يجب على المواطن والمواطنة، الذي والتي لا يمكنهما التصويت إلا في بلد معين، أن يهتمّا بالانتخابات في أجزاء أخرى من العالم؟

نحن نعيش في عالم متّصل بشكل كبير. وهذا يعني أن ما يحدث في دولة واحدة يمكن أن يكون له تأثير على العديد من البلدان الأخرى، وخاصة في أوروبا، حيث يتم اتخاذ القرارات الأكثر أهمية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

علاوة على ذلك، تؤثر البلدان بشكل متزايد على بعضها البعض بطرق واضحة للغاية. أفكر، على سبيل المثال، في تأثير بعض الأيديولوجيين.ات الأمريكيين.ات على الأحزاب اليمينية المتطرفة الشعبوية في أوروبا، ولكن أيضًا المحاولات غير القانونية التي يقوم بها القراصنة، نساء ورجالا، الذين واللواتي ترعاهم.هن الحكومات الاستبدادية للتأثير على الجمهور. كما تربط الهجرة بين الناخبين والناخبات عبر الحدود الوطنية. ويحتفظ العديد من المهاجرين.ات بحق التصويت في بلدانهم الأصلية، وتنظّم الأحزاب في بعض الأحيان حملات في الخارج لحشد أصوات أولئك الذين هاجروا.رن. كل هذا يربط الانتخابات بين الدول المختلفة بشكل غير مسبوق.

المزيد

المزيد

كوسوفو في سويسرا... سويسرا في كوسوفو

الدولتان الصغيرتان تتقاسمان شبكة وثيقة من العلاقات الثنائية في مجالات متنوعة، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والتاريخ وعلى المستوى الإنساني.

سويسرا دولة ديمقراطية راسخة، وهي تلهم في بعض الأحيان الدول الأخرى من خلال الاستفتاءات التي تجريها. هل توفّر انتخاباتها أيضًا مصدر إلهام؟

نعم، من حيث المبدأ. يُنظر إلى سويسرا عالميًا على أنها دولة غنية ومسالمّة وفعّالة. ومع ذلك، غالبا ما يُساء فهم نموذجها السياسي. العلاقة بين الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة معقّدة، ويصعب فهمها من الخارج. وهذا ينطبق أيضاً على مبدأ الإجماع المبني على التسوية.

غالبًا ما تركّز التقارير الدولية حول سويسرا على الاستفتاءات المناهضة للمهاجرين.ات ولأوروبا، مع نغمات معادية للأجانب. وهذا أمر مؤسف لأنه يختزل نظامها السياسي الغني في شيء بسيط وسطحي.

لقد أشرت بالفعل إلى المخاطر والتحدّيات. ولكن ما هي الآثار الإيجابية لـ "أكبر عام انتخابي في التاريخ"؟

الانتخابات هي لحظات تصبح فيها أشياء كثيرة ممكنة. وآمل، بطبيعة الحال، أن توفّر فرصة لتعزيز الديمقراطية. لكنّ الفرص يتمّ خلقها عبر الإجراءات والقرارات. إنّها لا تأتي من العدم.

كلّ قرار هذا العام سوف يحدّد ما إذا كانت الانتخابات قادرة على تعزيز الديمقراطية أم لا. ويلعب المرشحون.ات والحملات الانتخابية ونبرة المناظرات وصدق الحجج دورًا أيضًا. حيث يتعلّق الأمر بالقرارات التي يتّخذها كبار السياسيين.ات، ولكن أيضًا بالقرارات التي يتخذها المواطنون.ات الأفراد. وعلينا جميعا أن نتحمل مسؤولية قراراتنا.

يواجه العالم عاماً حاسماً بالنسبة لمستقبل الديمقراطية. لكنني لا أؤمن بالقدر. الفرص تنشأ من خلال العمل. وهذا يعني أنّ تعزيز الديمقراطية أمر ممكن. ونحن لسنا محكومين.ات بإضعافها بمقتضى "القدر" الذي لا يمكن تغييره.

البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: سيتمّ هنا أيضًا إعادة انتخاب أصحاب القرار عام 2024. Keystone Martin Ruetschi

ما الذي يتطلبه الأمر لحماية الممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل أفضل؟

يجب أن يكون هناك فهم بأن الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوقنا كمواطنين.ات أحرار ليس مجرّد مهمة نخبوية، بل هي مهمة الجميع. ومن المهم أن ندرك أن ذلك يتطلب الجهد والوقت.

القيام بدور المواطن.ة يتطلب الكثير: يجب أن نتحلّى بالاطّلاع والقدرة على مقارنة المواقف المختلفة، ويجب أن نتناقش بانفتاح وتسامح على أساس الحقائق والقضايا المعقدة. ويجب على المواطنين.ات المشاركة بناءً على نقاش ومعلومات مستنيرة. وهذا ما يجعل الديمقراطيات قوية.

للغضب والمشاعر الداخلية مكانها أيضًا، ولكن شريطة ألاّ تحلّ محلّ النقاش المتحضّر والعقلاني المبني على الحقائق. ويزداد هذا أهمية عندما تعمل زعامات الأحزاب على تقويض المؤسسات، ويلعب المال دوراً أكبر مما ينبغي في الحملات الانتخابية، ويتمّ تسييس المحاكم ووسائل الإعلام. ويشترط على الناخبين.ات التمتّع بالقدرة على الانتقاد. في أيامنا هذه، أصبح الكثير من الناس يصدّقون بشكل أعمى أكاذيب السّاسة والسياسيات المتلاعبين.ات.

ما هو أكثر ما تتطلّع إليه في هذا العام الانتخابي؟

دائمًا ما تكون الانتخابات والتصويت لحظات رائعة يتم فيها الاحتفاء بحق المواطنين.ات في أن يكون لهم صوت سياسي. وإذا حدث هذا على نطاق واسع كما هو الحال في عام 2024، فإن ذلك يعطي الأمل. إن الحق في استبدال القيادات والتصويت على المقترحات لم يكن موجودًا عبر التاريخ سوى مؤخرًا. لا ينبغي لنا أن ننسى ذلك. إنه امتياز نادر تتمتّع به أجيالنا الحالية، وهو امتياز لم يتم تحقيقه عالميًا إلا بعد الحرب العالمية الثانية.

لقد حاربت الأجيال التي سبقتنا، وساهمت في تقدّمنا المذهل كبشرية. ولا يوجد نظام سياسي آخر قادر على ضمان مستوى مماثل من الحرية والازدهار مثل الديمقراطية. ويجب ألاّ نسمح بتعريض ذلك للخطر.

تحرير: بنيامين فون ويل.

ترجمة: أمل المكّي.

المزيد

المزيد

نقاش