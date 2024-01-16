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تحذير أمني لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة

1/16/2024 3:12:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه وردت في الآونة الأخيرة معلومات وشكاوي عن قيام أشخاص محتالين بجمع تبرعات من الراغبين بالتبرع لقطاع غزة بعد إيهامهم بأنّ تلك التبرعات ستصل كمساعدات إنسانية لغزة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنه تم التعامل مع اربعة قضايا اثر ورود شكاوى ومعلومات للاجهزة الامنية والقي القبض على المتورطين بها واحالتهم للقضاء وتجري متابعة كل ما يرد من معلومات حول تلك الطرق الاحتيالية .
وأهاب الناطق الإعلامي بالمواطنين وتجنباً لتعرّضهم للاحتيال بالتأكد من توجيه تبرعاتهم للجهات الموثوقة والمخوّلة بذلك لضمان وصول هذه التبرعات للأهل في غزة، وفي حال اشتباههم أو تعرّضهم لمثل اولئك الأشخاص ضرورة الإبلاغ عنهم على رقم الطوارئ الموحد (911) .

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