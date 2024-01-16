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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء والارصاد تُحذر من الصقيع

1/16/2024 3:12:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تغطي سماء المملكة يوم الاربعاء كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.


ليـــلاً: الأجواء باردة بوجه عام، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.

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