التدريب المهني تحقق إنجازًا بنسبة الاستجابة وفقًا لتقرير ديوان المحاسبة

وعبرت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، عن اعتزازها بتحقيق هذا الإنجاز وتعهدت بالاستمرار في تقديم خدمات تدريبية عالية الجودة لتعزيز التنمية المهنية في المجتمع.

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