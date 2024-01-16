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حوارية بالكورة حول آثار الجرائم الإلكترونية

1/16/2024 3:12:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج بلواء الكورة غربي اربد بالتعاون مع الشرطة المجتمعية اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية حول آثار الجرائم الإلكترونية، بمشاركة 35 شابة من عضوات المركز والمجتمع المحلي.


وتحدث النقيب طارق شطناوي والنقيب مراد الرشدان، من قسم الشرطة المجتمعية في شرطة غرب إربد، عن مفهوم الجرائم الإلكترونية، وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، والمشاكل التي يواجهها الأفراد أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.

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