الاحتفال بيوم الشجرة في لواء الكورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتفل حزب تقدم بالتعاون مع وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، بيوم الشجرة في منطقة كفرابيل بلواء الكورة.
وقال مدير مديرية زارعة محافظة اربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إن الاهتمام الملكي بالغطاء الحرجي ودعم جهود توسيع الرقعة الخضراء كأهم أدوات مواجهة عوامل التغير المناخي، شكلت ركيزة لبرامج الوزارة بالعمل على استدامة الغابات، بما فيها الصناعية.
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