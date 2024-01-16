الاحتفال بيوم الشجرة في لواء الكورة

وقال مدير مديرية زارعة محافظة اربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إن الاهتمام الملكي بالغطاء الحرجي ودعم جهود توسيع الرقعة الخضراء كأهم أدوات مواجهة عوامل التغير المناخي، شكلت ركيزة لبرامج الوزارة بالعمل على استدامة الغابات، بما فيها الصناعية.

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