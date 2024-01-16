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الاحتفال بيوم الشجرة في لواء الكورة

1/16/2024 3:12:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتفل حزب تقدم بالتعاون مع وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، بيوم الشجرة في منطقة كفرابيل بلواء الكورة.


وقال مدير مديرية زارعة محافظة اربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إن الاهتمام الملكي بالغطاء الحرجي ودعم جهود توسيع الرقعة الخضراء كأهم أدوات مواجهة عوامل التغير المناخي، شكلت ركيزة لبرامج الوزارة بالعمل على استدامة الغابات، بما فيها الصناعية.

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