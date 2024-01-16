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تكريم خريجي الفوج الثالث من طلبة المعهد الانتخابي الأردني

1/16/2024 3:12:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كرّم رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، خريجي الفوج الثالث من طلبة المعهد الانتخابي الأردني، الدبلوم العالي في السياسات الانتخابية وإدارتها.


وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، أكد المعايطة بحضور أعضاء مجلس المفوضين ومدير المعهد الانتخابي، أهمية هذا البرنامج التعليمي في ترسيخ الفهم العميق للعمليات الانتخابية ودورها في تحقيق الاستقرار والنمو الديمقراطي.


ولفت إلى أن برنامج الدبلوم جرى ترقيته ليمنح الطالب درجة الماجستير في السياسات والإدارة الانتخابية، ما يعزز مكانة الأردن والهيئة المستقلة كمركز إقليمي للتعليم والتدريب في مجال السياسات الانتخابية، بالتعاون مع الجامعة الأردنية.

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