الحوثيون: استهداف سفينة كانت متوجهة إلى الاحتلال

الحوثيون: استهداف سفينة كانت متوجهة إلى الاحتلال
التاريخ
1/16/2024 3:12:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت قوات الحوثي، الثلاثاء، أنها استهدفت سفينة "زوغرافيا" كانت متوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.
وقالت جماعة الحوثي في بيان، إن إصابة السفينة من جراء الاستهداف كانت مباشرة.
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