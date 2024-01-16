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الدويري يُحذر : هذه إشارات خطيرة !

1/16/2024 3:12:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن هناك إشارات خطيرة صادرة عن مسؤولين للاحتلال الإسرائيلي تكشف توجها لإجراء عملية عسكرية جديدة موسعة في شمال قطاع غزة بعد الإعلان عن الانسحاب منه
وأضاف الدويري أن هذه التصريحات الصادرة عن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي ومسؤولين آخرين تتحدث عن أن إسرائيل قد تكون مجبرة على القيام بعملية جديدة، بسبب التخوف من احتمالية إعادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإعادة بناء قدراتها القتالية مرة أخرى
وتأتي هذه الإشارات -حسب الدويري- عقب استمرار إطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من المنطقة الشمالية، رغم إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بشكل رسمي انتهاء العملية البرية في الشمال، مما يؤكد عدم انسجام حديثه مع الواقع على الأرض
وكان هاليفي قد صرح مؤخرا بأن هناك تآكلا للإنجازات المحققة في الحرب، مضيفا "من الممكن أن نضطر لأن ننشط مجددا في المناطق التي أنهينا فيها الحرب"، في حين اعتبر الوزير في المجلس الوزاري الأمني المصغر جدعون ساعَر أن سحب قوات من غزة كان قرارا خاطئا.

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