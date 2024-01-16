البيت الأبيض: إسرائيل انتقلت لمرحلة أقل حدة في عملياتها

البيت الأبيض: إسرائيل انتقلت لمرحلة أقل حدة في عملياتها
التاريخ
1/16/2024 3:12:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال البيت الأبيض إن إسرائيل انتقلت إلى مرحلة أقل حدة في عملياتها العسكرية في جنوب قطاع غزة وشماله.
وأضاف أن واشنطن تستعد لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحديد الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى شمال القطاع.
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