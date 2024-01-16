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بيان عاجل صادر عن وزارة الخارجية القطرية

1/16/2024 3:12:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بالأنصاري عن نجاح وساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية الصديقة، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع،
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الأدوية والمساعدات سترسل غدًا إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة.
وأكد الدكتور الأنصاري، استمرار الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

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