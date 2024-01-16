إصابة بالرصاص وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في عناتا والرام

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مساء اليوم الثلاثاء، بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في عناتا أصيب خلالها شاب بالرصاص، بينما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع .

كما اندلعت مواجهات في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة، أغلقت خلالها قوات الاحتلال المدخل الشمالي للبلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، تجاه المواطنين ومنازلهم.



