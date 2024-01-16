إصابة بالرصاص وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في عناتا والرام

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مساء اليوم الثلاثاء، بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في عناتا أصيب خلالها شاب بالرصاص، بينما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع .
كما اندلعت مواجهات في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة، أغلقت خلالها قوات الاحتلال المدخل الشمالي للبلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، تجاه المواطنين ومنازلهم.
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