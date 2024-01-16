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إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في مادما جنوب نابلس

1/16/2024 3:11:57 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية مادما، جنوب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابا (23 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، وجرى نقله إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحامها القرية.


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