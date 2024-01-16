إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في مادما جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية مادما، جنوب نابلس.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابا (23 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، وجرى نقله إلى المستشفى.
وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحامها القرية.
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