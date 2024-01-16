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1.150.000 درهم حصيلة مبيعات مزاد الشارقة للخيول

1/16/2024 3:01:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق مزاد الشارقة للخيول العربية الأصيلة الذي أقيم مساء أول من أمس، بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة نجاحاً كبيراً وشهد حضوراً مميزاً وفاق التوقعات بمقدمتهم الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية، بحضور سلطان محمد اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق إلى جانب العديد من ملاك الخيول العربية في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وبيع خلال المزاد 67 من جملة الخيول المعروضة في المزاد، ووصلت قيمة الخيول المباعة في المزاد، 1.150.000 درهم وبلغ عدد الخيول المشاركة 119 جواداً عربياً من خيول سباقات السرعة «المضمار» وخيول عروض جمال الخيل.

مرابط واسطبلات.
شهد المزاد حضوراً مميزاً من العديد من المرابط والإسطبلات المحلية وهي مربط الشارقة، إسطبلات القاسمي، مربط الإمارات للخيول العربية، مربط العرب للخيول العربية، مربط الجميرا للخيول العربية مربط المطلعي، مربط رأس الخيمة للخيول العربية، مربط النور للخيول العربية، مربط بن هميله للخيول العربية، مزرعة العوير، مربط الجوهرة للخيول العربية، مربط الطاير للخيول العربية، مربط الصقران للخيول العربية ومربط كلاداري والعديد من مربي وملاك الخيول في الدولة.

أهمية المزاد
من جانبه، أشاد سلطان محمد اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق: بالحضور الكبير لملاك وأصحاب الخيول والزخم في المزاد وهو علامة واضحة أن المزاد في كل عام يحقق هدفه ويقدم نفسه كونه من أهم المزادات التي تقام في الدولة.

وأضاف إن الهدف الرئيسي للمزاد واي فعالية تستهدف الفروسية، تقام في نادي الشارقة للفروسية والسباق هو نشر وتعزيز رياضة الفروسية وخدمة هذه الرياضة في كافة النواحي، وكانت جمعية الإمارات للخيول العربية قد أقامت مكتباً خاصاً لنقل ملكية الخيول مباشرة بما يسهل عملية نقل الخيول على الملاك والبائعين.

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