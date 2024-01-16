1.150.000 درهم حصيلة مبيعات مزاد الشارقة للخيول

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق مزاد الشارقة للخيول العربية الأصيلة الذي أقيم مساء أول من أمس، بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة نجاحاً كبيراً وشهد حضوراً مميزاً وفاق التوقعات بمقدمتهم الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية، بحضور سلطان محمد اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق إلى جانب العديد من ملاك الخيول العربية في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وبيع خلال المزاد 67 من جملة الخيول المعروضة في المزاد، ووصلت قيمة الخيول المباعة في المزاد، 1.150.000 درهم وبلغ عدد الخيول المشاركة 119 جواداً عربياً من خيول سباقات السرعة «المضمار» وخيول عروض جمال الخيل.
مرابط واسطبلات.
شهد المزاد حضوراً مميزاً من العديد من المرابط والإسطبلات المحلية وهي مربط الشارقة، إسطبلات القاسمي، مربط الإمارات للخيول العربية، مربط العرب للخيول العربية، مربط الجميرا للخيول العربية مربط المطلعي، مربط رأس الخيمة للخيول العربية، مربط النور للخيول العربية، مربط بن هميله للخيول العربية، مزرعة العوير، مربط الجوهرة للخيول العربية، مربط الطاير للخيول العربية، مربط الصقران للخيول العربية ومربط كلاداري والعديد من مربي وملاك الخيول في الدولة.
أهمية المزاد
من جانبه، أشاد سلطان محمد اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق: بالحضور الكبير لملاك وأصحاب الخيول والزخم في المزاد وهو علامة واضحة أن المزاد في كل عام يحقق هدفه ويقدم نفسه كونه من أهم المزادات التي تقام في الدولة.
وأضاف إن الهدف الرئيسي للمزاد واي فعالية تستهدف الفروسية، تقام في نادي الشارقة للفروسية والسباق هو نشر وتعزيز رياضة الفروسية وخدمة هذه الرياضة في كافة النواحي، وكانت جمعية الإمارات للخيول العربية قد أقامت مكتباً خاصاً لنقل ملكية الخيول مباشرة بما يسهل عملية نقل الخيول على الملاك والبائعين.
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