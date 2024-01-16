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بوركينا فاسو تهزم موريتانيا في الدقائق الأخيرة بكأس أمم أفريقيا

1/16/2024 3:01:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق منتخب بوركينا فاسو اليوم الثلاثاء الفوز في الدقائق الأخيرة على حساب موريتانيا 1 / صفر، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وتصدر منتخب بوركينا فاسو المجموعة بعد تحقيقه الفوز، بعد تعادل منتخبي الجزائر وأنجولا أمس الاثنين في نفس المجموعة بهدف لكل منهما.
وسجل بيرتراند تراوري هدف المباراة الوحيد لمنتخب بوركينا فاسو من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ويلتقي منتخب بوركينا فاسو مع الجزائر في الجولة الثانية يوم السبت المقبل، ويلعب في نفس اليوم منتخب موريتانيا مع أنجولا.

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