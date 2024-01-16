اسقاط دعوى في قضية إهانة النجم البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور عنصرياً لعدم كفاية الأدلة

قررت محكمة إسبانية الثلاثاء اسقاط الدعوى في قضية الإهانة العنصرية التي تعرض لها النجم البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور العام الماضي خلال مباراة في الدوري ضد أوساسونا، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وسُمِعَ خلال تلك المباراة التي فاز بها ريال على أرض أوساسونا 2-0 في 18 شباط/فبراير 2023، شخص من الجمهور أمام الكاميرا وهو يصرخ بإهانات عنصرية ضد فينيسيوس.

وقالت محكمة بامبلونا التي تتولى القضية، في بيان "من خلال الأحداث التي وقعت، من الواضح أن الوقائع يمكن أن تشكل جريمة، لكن لا توجد معلومات كافية لمعرفة هوية الجناة".

ونتيجة استهدافه مراراً وتكراراً بإهانات عنصرية في إسبانيا، بات فينيسيوس من الشخصيات البارزة في مكافحة العنصرية في كرة القدم الإسبانية.

ويسعى المدعون الإسبان الى الحصول على حكم بالسجن أربعة أعوام بحق أربعة رجال اعتقلوا للاشتباه في قيامهم بشنق دمية تحمل قميص اللاعب البرازيلي الدولي على جسر في مدريد قبل مباراة ريال ضد جاره أتلتيكو في يناير 2023.

واشتكى اللاعب البالغ 23 عاماً أيضاً من إساءة عنصرية تعرض لها على ملعب "ميستايا" في مايو الماضي، وحظي بدعم عالمي بعدما واجه مشجعاً متواجداً في المدرجات قال إنه أساء إليه لفظياً.

وأدلى فينيسيوس بشهادته عبر الفيديو أمام محكمة إسبانية في أكتوبر كجزء من التحقيق في الحادثة التي حصلت في فالنسيا.

وقال المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي في نوفمبر إن اللاعب أصبح "معتاداً للأسف" على العنصرية في إسبانيا.

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