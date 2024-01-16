خلال الفترة من 13 إلى 26 ديسمبر 2024... اعتماد إقامة خليجي 26 لكرة القدم في الكويت

أكد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، على إقامة بطولة " خليجي 26 " في دولة الكويت خلال الفترة من 13 إلى 26 ديسمبر 2024.واعتمد المكتب التنفيذي، الاتحاد العراقي لكرة القدم كاتحاد بديل لنظيره الكويتي، في تنظيم البطولة، وذلك وفقا للنظام الأساسي لاتحاد كأس الخليج العربي.

جاء ذك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وترأسه سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد وبحضور باقي الأعضاء.

ووافق المكتب التنفيذي على استحداث بطولات جديدة وإحالة الموضوع إلى الأمانة العامة ولجنة المسابقات، وعمل دراسة كاملة ورفعها إلى المكتب التنفيذي.

واعتمد المكتب تعيين سعيد الحوطي رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيسا لنفس اللجنة في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وحمد أحمد المزروعي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم عضوا في لجنة الحكام، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد عضوا في لجنة المسابقات.





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