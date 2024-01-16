خلال الفترة من 13 إلى 26 ديسمبر 2024... اعتماد إقامة خليجي 26 لكرة القدم في الكويت

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، على إقامة بطولة " خليجي 26 " في دولة الكويت خلال الفترة من 13 إلى 26 ديسمبر 2024.واعتمد المكتب التنفيذي، الاتحاد العراقي لكرة القدم كاتحاد بديل لنظيره الكويتي، في تنظيم البطولة، وذلك وفقا للنظام الأساسي لاتحاد كأس الخليج العربي.
جاء ذك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وترأسه سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد وبحضور باقي الأعضاء.
ووافق المكتب التنفيذي على استحداث بطولات جديدة وإحالة الموضوع إلى الأمانة العامة ولجنة المسابقات، وعمل دراسة كاملة ورفعها إلى المكتب التنفيذي.
واعتمد المكتب تعيين سعيد الحوطي رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيسا لنفس اللجنة في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وحمد أحمد المزروعي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم عضوا في لجنة الحكام، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد عضوا في لجنة المسابقات.
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