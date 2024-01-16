Wednesday, 17 January 2024 12:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خلال الفترة من 13 إلى 26 ديسمبر 2024... اعتماد إقامة خليجي 26 لكرة القدم في الكويت

1/16/2024 3:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، على إقامة بطولة " خليجي 26 " في دولة الكويت خلال الفترة من 13 إلى 26 ديسمبر 2024.واعتمد المكتب التنفيذي، الاتحاد العراقي لكرة القدم كاتحاد بديل لنظيره الكويتي، في تنظيم البطولة، وذلك وفقا للنظام الأساسي لاتحاد كأس الخليج العربي.

جاء ذك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وترأسه سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد وبحضور باقي الأعضاء.

ووافق المكتب التنفيذي على استحداث بطولات جديدة وإحالة الموضوع إلى الأمانة العامة ولجنة المسابقات، وعمل دراسة كاملة ورفعها إلى المكتب التنفيذي.

واعتمد المكتب تعيين سعيد الحوطي رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيسا لنفس اللجنة في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وحمد أحمد المزروعي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم عضوا في لجنة الحكام، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد عضوا في لجنة المسابقات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN16012024000110011019ID1107729108

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث