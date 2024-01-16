الترويج للمنجز.. إشكالية السمو والمادية

تعددت المناسبات الثقافية، والأنشطة المعرفية، مثل معارض الكتب، والتي تقام في عدة عواصم ومدن عربية، حتى باتت تغطي معظم العام، فقلما يمر شهر لا نسمع فيه بأحد هذه المعارض، وفي العموم هي نشاط مرحب به ومناسبة جميلة ونرجو تزايدها أكثر وأكثر، لأننا بدأنا نلحظ أن هذه المعارض بمنزلة منصات للتعريف بالمنجزات الجديدة.

وباتت أيضاً كثير من دور النشر توقّت نشاطها في أهم وأكبر المعارض في المنطقة للإعلان عن أحدث إصداراتها، وبذلك أخذت المعارض زخماً معرفياً وتنويرياً جديداً، وباتت مناسبات ينتظرها معظم أفراد المجتمع، وتبعاً لهذا يتم استغلال هذه المناسبات في الإعلان عن الفائزين بالجوائز الأدبية بمختلف مستوياتها، وأيضاً تتم استضافة الأسماء اللامعة أو تلك التي حققت إنجازات أو قصب السبق في المضمار الأدبي.

وبحق فإن معارض الكتب، باتت سوقاً متنامياً وفرصة للمزيد من الاستثمار، لأنني مؤمنة بأن هناك مجالاً للمزيد من الأنشطة المعرفية التي ستعود على المجتمع بالفائدة في هذه المناسبات وأيضاً تعود بالفائدة على الناشر أو صناع الحدث ورعاته لو تم تفعيل بعض الجوانب والأنشطة وابتكار أفكار جديدة تخدم هذه الاحتفاليات، ويمكن أن تخرج من نطاق المعرض نفسه لتصب في عدة زوايا من المجتمع.

مناسبات معارض الكتب أفرزت لنا عدة جوانب – ظواهر إذا صحت تسميتها بالظاهرة – بعض منها حيوي ومهم، وبعض آخر يجلب الدهشة والاستغراب، ولن أتحدث عن جوانب مشرقة مثل تنامي الحس القرائي لدى الجمهور، أو مثل اتساع مفهوم وأهمية القراءة لدى حتى صغار السن، على الرغم من أهميتها كما أسلفت والتشجيع على استمرارها واتساعها، ولكنني أنتقل لجانب أعده جديراً بالتوقف والرصد.

ولعل من أهم هذه الظواهر تحول المؤلف لموظف إعلان لدى دار النشر، فتجده يروج لكتابه في مواقع التواصل الاجتماعي باستماتة وحماس شديد، ويضع معلومات منجزة ومعلومات الناشر، ويأخذ اقتباسات، ويضع إشارات، وهذه ليست مشكلة أو معضلة أو خطأ، وإنما المعضلة الحقيقية هو في التجاهل التام من الناشر لهذا الجهد الحيوي والمهم والترويجي لداره من إنسان يحمل تسمية مؤلف.

والملاحظة الجديرة بالتوقف أن معظم من يقوم بهذا الجهد الاندفاعي المتحمس، هم من المؤلفين الخليجيين سواء على مستوى الفتيات أو الشباب، وإذا كنت قد حددت الفتيات والشباب، فهي إشارة للفئة التي تتورط – إذا صحت التسمية بأنها ورطة – في هذه الممارسة.

لقد وصل الحال ببعض من هؤلاء المؤلفين، أن يعلن توقيعه لمنجزه ويضع تاريخ وساعة محددة، ويصف لك بشكل دقيق موقع دار النشر التي سيوقع فيها، وحينما تحضر تجد أن الناشر مشغول بمؤلف آخر بالنسبة له أهم، وتجد هذه الفتاة أو الشاب، في زاوية قصية من جناح الدار، في تجاهل لوجوده، ولمن هم معه سواء من القراء أو الأصدقاء.

على الرغم من أنه من المتعارف عليه، بل جميعنا يعلم أن مهمة الترويج للكتاب تقع على الناشر والموزع في المقام الأول، إلا أن فشلهما وخاصة في عالمنا العربي في القيام بهذا الدور، دفع بالمؤلف إلى أن يقوم بهذه المهمة، وعلى الرغم من أنني أعتقد أن الكتاب الجيد لا يحتاج لكل هذا الجهد في التعريف به، فإن سمات وممارسة معظم من يصدر منجزاً جديداً، هو الترويج والحديث باستفاضة عن منجزه في مواقع التواصل الاجتماعي.

حتى باتت ظاهرة واضحة وجلية، وفي هذا السياق لست بصدد إصدار أحكام جاهزة أو تقديم استنكار أو رفع تأييد، ولكنني أرجو أن تعقد ورش عمل معرفية تناقش هذا السلوك وجدوى هذا الفعل في الحراك الثقافي، وهل فيه أي أثر قد يساعد على تحريك مياه المعرفة التي تميل للركون؟ أو هل قيام المؤلف بالترويج لمنجزه فعل طبيعي؟

ألا يتقاطع هذا السلوك مع سمو التأليف عن قضية الربح المادي؟ وغيرها من التساؤلات الجديرة بالتوقف عندها ملياً، والتي أعتقد بأنها أيضاً ميدان حيوي لدراسة علمية تتقصى وتبحث في هذا المجال وفق رؤية ومنطلق منهجي واضح.

وأخيراً أستحضر كلمات للمؤلف جيمس فري، التي تبين أن لكل مؤلف حاجة من وراء التأليف، إذ قال: «إذا لم أكتب سأجن، لست مؤهلاً لفعل أي شيء آخر». والذي أريد الوصول له أن التأليف والكتابة حاجة أكثر من أي شيء آخر، أرجو ألّا تكون هذه الحاجة عند بعضهم تكمن في أمور متواضعة.