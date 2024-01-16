الفراشة وأثر الطيبين

قبل أيام قليلة صادفت منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي لفنان إماراتي، عرف بمشاركاته المتميزة في مهرجان دبي لمسرح الشباب بصفة خاصة، يشير فيه إلى أن الفنان محمد غباش، هو صاحب الفضل الأول فنياً عليه، وسبب مواصلته درب الفن إلى اليوم، بعد أن وقف بجانبه وسانده عندما تعرض قبل سنوات لأزمة كبيرة، ودفعه لمواصلة الثقة في إمكاناته إثر إحباط كبير صادفه.

كتبت معلقاً أنه لو لم يقم غباش، الفنان الذي له العديد من المشاركات المهمة في الدراما الإماراتية والمصرية والأردنية، سوى هذا الموقف في مسيرته، لكفاه.

قام غباش بالرد على التعليق بجملة دمثة مجاملة كعادته، فكتب رداً على تعليقي: «دمت ذخراً للإعلام»، ثم رحل وغادر دنيانا بهدوء بعدها بأيام قليلة، رحيل مفاجئ أدمى قلوب أصدقائه، وهو الذي كان على موعد مع تصوير أعمال درامية عديدة.

عرفت غباش عن قرب، وجمعتنا جلسات وأسفار، وكنا على مواعيد مؤجلة دائماً للقاء في أماكن مختلفة، جمعية المسرحيين، أو مسرح الشارقة الوطني، ودبي الأهلي، لكن لقاء أيام الشارقة المسرحية، وعروض مهرجان المسرح العربي الخارجية، هي أكثر اللقاءات التي نجت من هذا التأجيل الذي لم يتوقف إلا بنبأ رحيله الموجع.

لم يكن الفنان الإماراتي الشاب صاحب التعليق هو الوحيد ممن حظوا بدعم الراحل، وإن كنت لا أجد غضاضة في تكرار تأكيدي، بأن أثراً حقيقياً في مسيرة شخص واحد، يكفي، فما بالنا بمن داوموا، بل وأتقنوا التأثير الإيجابي في الآخرين، ومد يد العون المترفقة، والمساعدة المجردة، أولئك هم أصحاب الأثر المستدام، وفق التعبير المعاصر، لكنه أثر مستدام لا علاقة له بالبيئة، أو الاقتصاد، وسواهما، بل بالإنسان، الذي هو محور كليهما، وأكثر.

أثر هؤلاء كأثر الفراشة لا يزول كما قال محمود درويش حينما وصف تأثيره على أحبته: أثر الفراشة لا يُرى، أثر الفراشة لا يزول لروحي أثر على من أحبهم كـأثر الفراشة، اترك أثراً جميلاً لا يرونه ولا يشعرون به، لكنه لا يزول أبداً، يذكرونه دائماً، ويذكروني.

يرحل الفنان، بل وجميع البشر، ويبقى الأثر الطيب، خالد الذكر، خالد التأثير في دنيانا، رحم الله الراحل، ورحم كل صاحب أثر طيب في حياة الآخرين، وشكراً لأولئك الذين اعترفوا بالفضل، ولم ينسوا أصحاب القلوب البيضاء التي احتوتهم في أول المشوار، والأيادي الحانية التي لازمتهم عندما احتاجوا إليها.