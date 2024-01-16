تحذيرات من إلغاء العديد من الرحلات في مطار فرانكفورت الألماني

يتوقع مطار فرانكفورت الألماني إلغاء العديد من الرحلات بسبب تساقط الثلوج والمطر المتجمد المتوقع، وذلك حسبما أعلنت شركة فرابورت المشغلة لأكبر مطار ألماني اليوم الثلاثاء.

وأوضحت فرابورت أن من الممكن ألا يتم تسيير حركة النقل الجوي طوال يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس سوى بشكل مقيد للغاية.

وطلبت الشركة من الركاب التحقق من حالة رحلاتهم وعدم الذهاب إلى المطار في حالة الإلغاء.

يذكر أن عدد الرحلات المجدولة ليوم غد في مطار فرانكفورت يبلغ حوالي 1030 حركة طيران. وجرت العادة أن تلغي شركات الطيران جدول رحلاتها في اليوم السابق لظروف جوية سيئة متوقعة.

وقالت فرابورت إن السلامة تأتي في المرتبة الأولى في حركة النقل الجوي، مشيرة إلى أنه في حال تساقط الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة، فإنه لا يمكن الحفاظ على خلو مدارج الإقلاع والهبوط من الثلج والجليد على الرغم من الجهود المستمرة لخدمة إزالة الثلوج في الشتاء.

وذكرت الشركة أنه قبل أن يتم السماح باستخدام مدرج ما، يجب التأكد من وجود معامل احتكاك آمن من خلال اختبارات عملية أولية، ونوهت إلى صعوبة أخرى تواجه حركة الطيران في هذه الحالة وتتمثل في عملية إزالة الجليد عن الطائرات حيث يجب ألا يتأثر الشكل الديناميكي للطائرة بأي تراكم للثلج أو الجليد بأي حال من الأحوال.

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