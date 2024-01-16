عبد الله الفلاسي: القيادة تسهر على راحة المواطنين وتتلمس احتياجاتهم

قال عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يسهر على راحة المواطنين ويتلمس احتياجاتهم في جميع المجالات، ويعمل على تذليل التحديات التي تواجههم ليعيشوا سعداء هانئين.

وقال، إن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في الإمارة، مركز إسكان دبي المتكامل، يعد مبادرة مبتكرة من المبادرات التي عودنا سموه على إطلاقها حرصاً من سموه على راحة المواطنين وتسهيلاً عليهم ليحصلوا على الخدمات الحكومية التي يحتاجونها بكل بسرعة ودقة ويسر.

وأضاف أن حكومة دبي لديها الكفاءات المؤهلة عالياً والخبرات العميقة لتوفير خدمات حكومة رفيعة المستوى وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتلبية تطلعات أبناء الإمارات في العمل والعيش والرفاه والسكن الذي يطمحون إليه، بما يحقق لهم الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات الإسكانية.

وأوضح أن هذا ما عودتنا عليه القيادة الرشيدة التي تحرص أشد الحرص على أن تكون دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل، لينعم أبناء الإمارات بطيب العيش والحياة الرغيدة التي تمكنهم من الابتكار والتميز وتحقيق الإنجازات في جميع المجالات.





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