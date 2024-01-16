144 مليون درهم مساعدات قدمها الديوان الأميري بالشارقة لـ8 فئات في 2023

أكد راشد بن أحمد عبدالله بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري بالشارقة، أن قيمة المساعدات التي قدمها الديوان الأميري بالشارقة، والدواوين التابعة له في خورفكان وكلباء ودبا الحصن والحمرية، للمواطنين والمواطنات في العام 2023، بلغت 144 مليون درهم، وذلك بتوجيهات سامية، وبإشراف مباشر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح أن تلك المساعدات لا تشمل ديون مواطني الشارقة، حيث بلغ إجمالي ما أنفقته لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة خلال العام 2023، ملياراً و127 مليوناً و134 ألفاً و153 درهماً، واستفاد منها 2212.

واستطرد قائلاً تشمل المساعدات التي قدمها الديوان الأميري بالشارقة 8 فئات، منها مساعدات مالية عامة، ومساعدات دراسية، ومساعدات أثاث، وعلاج وزواج، وفئة أضرار الحرائق السكنية، وذلك ضمن شروط وضوابط محددة، وبلغ قيمة مجموع المساعدات التي قدمت لتلك الفئات خلال العام 2023، مبلغ 144 مليون درهم، لعدد 5 آلاف و318 حالة، استفادت من تلك المساعدات.

وقال رئيس الديوان الأميري بالشارقة، خلال مداخلة له ظهر أمس عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، إن فئة المساعدات المالية بلغت 33 مليون درهم، استفاد منها 1631 حالة.

وتفصيلاً بلغت فئة المساعدات الدراسية 32 مليون درهم، منها 16 مليوناً و200 ألف درهم مساعدة للطلبة من ذوي الهمم الذين يدرسون بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والمدارس والمراكز التابعة لها.

كما بلغت فئة مساعدات الأثاث، 24 مليوناً و190 ألف درهم استفاد منها 967 شخصاً، بينما بلغت فئة مساعدات الزواج 3 ملايين و100 ألف درهم، استفاد منها 135 حالة، حيث تبلغ قيمة مساعدة الزواج 20 ألف درهم لكل متقدم على ألا يتعدى سقف راتبه 30 ألف درهم، ولا تنطبق عليهم شروط صندوق الزواج.

وفي سياق متصل بلغت فئة مساعدات العلاج 38 مليوناً و88 ألف درهم، إضافة إلى فئة أضرار حرائق المنازل السكنية التي بلغت قيمتها المادية 500 ألف درهم، استفاد منها 33 حالة، وتصرف المساعدة بعد إصدار تقرير من هيئة الدفاع المدني بالشارقة، أما فئة مساعدات جمعيات النفع العام فقد بلغ قيمتها 5 ملايين و500 ألف درهم لعدد 29 جمعية لمساعدتهم في دفع الإيجار وخلافه.





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