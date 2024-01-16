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إيرادات بنك مورجان ستانلي تفوق التوقعات إلى 12.9 مليار دولار

1/16/2024 3:01:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق بنك «مورجان ستانلي» أرباحاً في الربع الرابع وبلغ صافي الدخل 1.5 مليار دولار مقارنة مع 2.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصلت ربحية السهم لـ 0.85 دولار مقارنة مع 1.26 دولار للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وسجل البنك إيرادات تفوق التوقعات بـ 12.9 مليار دولار، مقابل توقعات بـ 12.7 مليار دولار.

وقال تيد بيك الرئيس التنفيذي الجديد للبنك: «في عام 2023، أبلغت الشركة عن أداء قوي لـلعائد على متوسط ​​حقوق المساهمين الملموسة على خلفية السوق المختلطة وعدد من الرياح المعاكسة».

وتابع بيك: «نبدأ عام 2024 باستراتيجية عمل واضحة ومتسقة وفريق قيادة موحد. نحن نركز على تحقيق أهدافنا المالية طويلة المدى ومواصلة تقديم الخدمات للمساهمين».

وتضمنت النتائج رسوماً بقيمة 286 مليون دولار تتعلق بتقييم خاص أجرته المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ورسوماً قانونية بقيمة 249 مليون دولار لتسوية تحقيق جنائي وتحقيق ذي صلة من هيئة الأوراق المالية والبورصة بشأن الكشف غير المصرح به عن عمليات التداول الجماعية.

وانخفضت أسهم البنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له بنحو 4٪ في عام 2024 بعد مكاسب بنسبة 10٪ العام الماضي.

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