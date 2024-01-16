أرباح جولدمان ساكس تفوق التوقعات والإيرادات 11.32 مليار دولار

أعلن بنك جولدمان ساكس عن نتائج الربع الرابع التي فاقت توقعات المحللين، حيث سجل ربحية سهم تفوق التوقعات عند 5.48 دولارات للسهم الواحد مقابل 3.51 دولارات للسهم الواحد متوقعة، فيما سجل إيرادات 11.32 مليار دولار مقابل 10.80 مليارات دولار متوقعة.

وكان محللو وول ستريت توقعوا أن تبلغ أرباح السهم 3.51 دولارات، لكن لم يكن من الواضح على الفور ما إذا كان ذلك مشابهاً للأرباح المعلنة.

وعانى ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي للبنك، من سنة صعبة، وذلك بفضل أسواق رأس المال النائمة والأخطاء الاستراتيجية.

قد لا تتعافى الأنشطة الأساسية لـ جولدمان ساكس في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول في الربع الرابع، لكن المحللين سيرغبون في سماع إمكانية حدوث انتعاش في عام 2024.

وتشير الدلائل المبكرة إلى أن الشركات التي انتظرت على الهامش للاستحواذ على منافسين أو جمع الأموال قد تتمكن أخيراً من التعافي.

على عكس المنافسين، يحصل جولدمان ساكس على معظم إيراداته من وول ستريت. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى عوائد ضخمة خلال أوقات الازدهار وأداء ضعيف عندما لا تتعاون الأسواق.

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