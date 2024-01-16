هل تحلّق سيارات الأجرة الطائرة فوق باريس؟

تسعى شركة ألمانية إلى الاستفادة من زخم الألعاب الأولمبية في باريس للتغلب على معارضة السياسيين وإثبات أن بإمكان سيارات الأجرة الطائرة أن تخدم العاصمة الفرنسية.

وتأمل شركة فولوكوبتر من خلال حصولها على رخصة في باريس التي تطبق أحد أكثر القوانين صرامة للتحليق في الأجواء، يمكنها إثبات أن سيارات الأجرة الطائرة ليست ضربا من الخيال العلمي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ديرك هوبكه لوكالة فرانس برس "إذا استطعت الطيران فوق باريس، يمكنك الطيران فوق أي مدينة في العالم".

تتسع الطائرة المسماة "فولوسيتي" القادرة على الإقلاع العمودي والهبوط، لشخصين. وتشبه حشرة عملاقة تعلوها حلقة تتضمن 18 دواراً.

وتريد فولوكبتر أن تكون فولوسيتي أول طائرة من هذا النوع معتمدة من وكالتي أمن الطيران المدني الأوروبية والأمريكية.

وفي الأثناء تجري الطائرة طلعات تجريبية للحصول على الترخيص الذي يتيح لها التحليق فوق باريس، التي تطلب إثبات أن الطائرة تتمتع بنفس مستوى الأمان على غرار الطائرات التجارية، وهو ما يزيد 100 مرة مقارنة بمروحية.

ويعني ذلك بلغة الإحصاء حادثا لكل مليار ساعة طيران، أي أكثر من عمر أي طائرة.

بناء ثقة

يأمل هوكه الحصول على إذن خاص من وكالة أمن الطيران المدني الأوروبية للقيام بطلعات تجريبية بدون ركاب خلال الألعاب الأولمبية.

بعد الأولمبياد ستجري فولوسيتي طلعات تجريبية لعامين في منطقة باريس.

ويعتبر هوكه ذلك "فترة لاستخلاص الدروس" ولإظهار أن "هذه الأنظمة ليست ضربا من الخيال" ولكسب ثقة الناس.

ويشرح أن "الضجيج والأمان والمتانة أهم معايير الطيران فوق مدينة ما".

في سبتمبر اعتبرت الهيئات التنظيمية البيئية الفرنسية دراسة حول تأثير طائرات الأجرة فوق نهر السين "غير كاملة"، مشيرة إلى اضطرابات بصرية وصوتية.

وأصدر المجلس البلدي في باريس قرارا سلبيا غير ملزم بشأن خطط لبناء "ميناء عمودي" قرب محطة القطارات أوسترليتز، ووصف البعض المشروع بأنه "سخيف".

وقال هوكه "علينا أن نأخذ هذه الآراء على محمل الجد ونرد على هذه المخاوف، لأن ما يهمنا ليس مجرد الحصول على المصادقة، بل القبول العام".

ويشدد على أن مستوى الضجيج لا يقارن بضجيج مروحية وهو مثل ضجة المحادثة.

وردا على ما يقال بأن طائرات الأجرة هي للنخبة، قال هوكه إن أول سيارات تيسلا كانت سيارة كهربائية بمقعدين.

وأوضح "الجميع قال إنها مضحكة، مجرد لعبة" و"بعد 15 سنة غير إيلون ماسك كل شيء. يمكننا أن نفعل الشيء نفسه بالنسبة للطائرة، وسيحدث ذلك بشكل أسرع مما يظن الناس".





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