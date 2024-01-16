«زيبث» توظف 40 حلاً للذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات البناء

أعلنت «زيبث»، الشركة التقنية العالمية الناشئة والرائدة في إدارة المشاريع وتقديم البرمجيات كخدمة، عن تعيين الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا عضواً في مجلسها الاستشاري.

ويشتهر السفير السابق لدولة الإمارات في الهند بإنجازاته المميزة على الصعيد الدبلوماسي، ومساهمته المستمرة في دعم بيئة الأعمال بالدولة، مستفيداً من خبراته الاستشارية.





وعمدت شركة «زيبث» مؤخراً إلى توظيف 40 من حلول الذكاء الاصطناعي، لترقية منصتها إلى حالة الذكاء الاصطناعي العام، ومحاولة تحقيق مستوى الذكاء البشري.

وهي خطوة رائدة وفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط والعالم. وبدأت «زيبث» بتطبيق رؤية الدكتور البنا في اتخاذ خطوات ملموسة لفتح المجال لمستويات أعلى من الكفاءة والتعاون بين الفرق، مع الحد من المخاطر بشكل استباقي، وتعزيز العمليات المؤتمتة بعيداً عن المعاملات الورقية.



وترك الدكتور البنا، خلال مسيرته المهنية بصمة لا تُمحى في الاقتصاد الإماراتي، حيث تولى عدداً من المهام والمسؤوليات المتنوعة بكفاءة عالية، ومنها إدارة الأقسام الرئيسية في العديد من المؤسسات والهيئات المهمة مثل غرفة تجارة وصناعة دبي، ومجموعة دبي للجودة واللجنة القضائية للإيجارات في حكومة دبي، والتي لعبت دوراً محورياً في مسيرة النمو الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات على مدار العقود الماضية.

كما لعب الدكتور دوراً فعالاً في تعزيز العلاقات الثنائية مع الهند، خلال فترة عمله دبلوماسياً في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، حيث عمل سفيراً فوق العادة، ومفوضاً للدولة لدى الهند. ويواصل السفير مسيرته في تطوير القطاع الاقتصادي الإماراتي، من خلال مشاركته في المجالس الاستشارية للجمعيات المهنية وشركات التكنولوجيا الناشئة المبتكرة مثل «زيبث»، إلى جانب دوره الأخير كمستشار في إكسبو دبي.



وقال براسون شريفاستافا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «زيبث»: «تحفل مسيرة السفير بإنجازات مميزة في مجال تحقيق القيمة في القطاعين العام والخاص، حيث يجمع بين الخبرة والتجربة، التي تصب في مصلحة شركة «زيبث» بالكامل، ولا سيما مع استعدادها لتوسيع أعمالها ورفدها بالتمويل اللازم.

ونطمح أن تساعد خبرة الدكتور البنا المتنوعة في مجال الأعمال شركة «زيبث» في تعزيز تنافسية منتجاتها في السوق، مع التركيز على هدفها المتمثل في دفع الاستدامة، والنمو القائم على الابتكار في مجال البناء، كما نسعى إلى الاستفادة من خبراته العميقة في تطوير أعمالنا».



وبدوره قال الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا: «ينبع قرار انضمامي إلى المجلس الاستشاري لشركة «زيبث» من رغبتي في استكشاف آفاق جديدة في مجال البناء، وهو قطاع أثق بقدرته على تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وتهدف «زيبث» من خلال اعتمادها مؤخراً لأدوات الذكاء الاصطناعي إلى إضفاء عنصر الذكاء البشري على منصتها، وهو ما يؤثر إيجاباً على الموظفين والعمليات على امتداد دورة حياة المشاريع. كما أشارك حماس فريق عمل «زيبث» لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال البناء، ونطمح لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على العمال والمهندسين ومالكي العقارات، وعلى السكان المحتملين بشكل خاص».





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