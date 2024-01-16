المؤتمر العالمي للتربية البيئية ينطلق 29 يناير الجاري

يستعد المؤتمر العالمي للتربية البيئية الثاني عشر للانعقاد بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، خلال الفترة من 29 يناير حتى 2 فبراير 2024.



ويركز المؤتمر الذي يأتي استكمالاً للنقاشات المحورية التي شهدها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28»، على القوة التي يمتلكها التعليم للتصدي لأزمة الكوكب الثلاثية في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.



ويشكل المؤتمر الذي سيعقد بمشاركة الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة (IUCN)، نقطة تحول في مواجهة التحديات البيئية التي يشهدها العالم من خلال التعليم، وسيكون مركزاً للإلهام والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ بمشاركة مجموعة من المتحدثين المؤثرين، بمن في ذلك المعلمون، والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية.

ويركز المؤتمر على تعزيز المناقشات العملية وفرص التعلم، وستتخلله جلسات عامة تتناول الأزمة الثلاثية للكوكب، والترابط بين الماء والغذاء والطاقة، كما سيشهد المؤتمر مشاركة القادة والخبراء العالميين بمن في ذلك معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ورزان خليفة المبارك رئيسة الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة، والبروفيسور ماريو سالومون الأمين العام للمؤتمر العالمي للتربية والبيئة، وجاك دانجرموند رئيس معهد أبحاث النظم البيئية (ESRI) في الولايات المتحدة، وإليزابيث واثوتي الناشطة الكينية في مجال الشباب والمؤسسة والمديرة التنفيذية لمبادرة الجيل الأخضر الذين سيستعرضون رؤى جديرة بالتفكير.

وستشهد الأيام التالية للمؤتمر إجراء مناقشات حول دعم التربية البيئية، ودور التعليم في التنمية المستدامة، والتقنيات الذكية، والأخلاقيات، والنواحي الجمالية، إلى جانب مواضيع القيم، والتنوع الثقافي، والتعاون.

وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: «تمكين الطلاب بالمهارات الخضراء أمر محوري لانتقالنا إلى مستقبل مستدام، وسترسم استجابة قطاع التعليم بمختلف مستوياته لهذا التحول ملامح مناهج مدارسنا، بما يتماشى مع الواقع العالمي المتغير لأزمة الكوكب الثلاثية».



وأضاف: «في المؤتمر العالمي للتربية البيئية 2024، نسعى إلى ترسيخ التعليم البيئي والتركيز على دور التعليم في التنمية المستدامة، وتعزيز الروابط بين الناس في جميع أنحاء العالم، والتأكيد على الحاجة الملحة لإجراء تغييرات منهجية.



وبالتوازي مع انعقاد المؤتمر العالمي للتربية البيئية، سيعقد مؤتمر الشباب للتربية البيئية (YEEC) المخصص لتمكين الجيل القادم من القادة البيئيين، بمشاركة مجموعة من المتحدثين منهم ليا ناموجيروا الناشطة الشبابية الأوغندية في مجال الشباب، وسنيها شاهي عالمة البيئة والعضو في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وسارة كونستانتينو ديريكس منشئة محتوى الاستدامة والتجديد، وجون كارل ت. ألونساجاي الباحث في مجال العلوم الاجتماعية والمؤسس المشارك لمشروع»كلايميت إيديوكيت«(ClimatEducate)، وملك عبد الله المندوب في برنامج»مندوبي شباب الإمارات للمناخ"، إلى جانب عدد من المتحدثين المحليين والدوليين المتخصصين في التربية البيئية.

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