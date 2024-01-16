الهند تتعاون مع الأرجنتين في تعدين الليثيوم

اشترت الهند حقوق تنقيب وإنتاج كتل الليثيوم في الأرجنتين في أول اتفاق خارجي لها يهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين، للحصول على المعدن الرئيسي للتكنولوجيا، التي تسهم في التحول في مجال الطاقة.

وإذ وصف وزير الفحم والمناجم برالهاد جوشي الاتفاق، الذي تبلغ قيمته 24 مليون دولار بأنه «تاريخي» قال إنه سيضمن «سلسلة توريد مرنة ومتنوعة للمواد الحيوية والاستراتيجية».

الليثيوم هو عنصر رئيسي في البطاريات لتخزين الطاقة وتسيير السيارات الكهربائية، وتعد الهند من أكبر الدول المسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، لكنها تعمل أيضاً على زيادة إنتاجها من السيارات الكهربائية، وتعهدت بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2070.

استوردت الهند التي يعد اقتصادها الأسرع نمواً في العالم ما قيمته 33 مليون دولار من الليثيوم في فترة 2022-2023، وفقاً للأرقام الحكومية، وتم استيراد أكثر من ثلثي هذه الكمية من الصين.

وقال الوزير جوشي على منصة «إكس» مساء الاثنين: «سيساعد المشروع الهند على تعزيز إمدادات الليثيوم، مع تطوير تعدين الليثيوم والقطاعات التي تتبع ذلك» مثل صناعة البطارية والسيارات الكهربائية.

تشكل الأرجنتين، إلى جانب تشيلي وبوليفيا، ما يسميه المحللون «مثلث الليثيوم»، وهي المنطقة التي يقدر الخبراء أنها تحتوي على أكثر من نصف موارد الليثيوم العالمية.

تم توقيع الاتفاق، الذي يشمل خمس كتل أو مناطق استخراج بين شركة خانيج بيديش الهندية المملوكة للدولة، وشركة كامين المملوكة للدولة في الأرجنتين في مقاطعة كاتاماركا، التي تحتوي على بعض أكبر رواسب الليثيوم في الأرجنتين.

عثرت الهند العام الماضي على أول رواسب لليثيوم في جامو وكشمير، باحتياطات تقدر بنحو 5.9 ملايين طن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز