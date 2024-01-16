انطلاق فعاليات معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» 2024 بدبي

افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم الدورة الـ 17 من معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام، بمركز دبي التجاري العالمي.

ويشهد المعرض الذي يأتي تحت شعار «المستقبل المستنير: كيف ستقود المسؤولية مستقبل المباني»؛ نمواً بنسبة 75 % في مساحة الفعاليات مقارنة بدورة العام الماضي؛ حيث يشهد مشاركة أكثر من 400 جهة عارضة دولية وممثلين عن 30 دولة لتقديم أحدث التوجهات والابتكارات والتقنيات في قطاعات الإضاءة والهندسة الكهربائية والأبنية الذكية.

ويوفر المعرض صورة شاملة حول كيفية ضمان كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز مستويات الرفاه، وحماية البيئة.

وأُقيم مؤتمر «ثينك لايت» خلال اليوم الأول من المعرض بمشاركة أبرز قادة الفكر العالميين في قطاع الإضاءة، أعقبتها جلسة نقاش ركزت على تخطيط إضاءة المدن، ثم جلسة حول أهمية الاقتصاد الدائري، وتوفير المنتجات المصممة للاستخدام بعد إعادة تدويرها لعدة مرات.

وافتتح الدكتور علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، فعاليات قمة المباني الذكية بجلسة نقاش بعنوان «الدروس المستفادة من مؤتمر الأطراف «كوب 28» والطريق إلى المباني الذكية المستدامة»، كما ناقشت القمة أيضاً الجوانب الرئيسية لكفاءة الطاقة والذكاء الاصطناعي في المباني والتكيف مع تغير المناخ.

ويشهد المعرض غداً انطلاق مؤتمر «إن سبوت لايت»، الذي يتضمن متحدثين من مختلف أنحاء العالم، ويُختتم المعرض بإقامة الدورة العاشرة من حفل توزيع جوائز لايت ميدل إيست، حيث استقبلت الجوائز حتى الآن 159 مشاركة ضمن عدة فئات من الجوائز أبرزها: «أفضل مشروع في العام» و«أفضل منتج في العام» و«أفضل شريك العام»، وسيتم الإعلان عن الفائزين ضمن حفل مرموق يوم 18 يناير في فندق بلازو فيرساتشي دبي.

ويشهد معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» مشاركة أكثر من 1,000 علامة تجارية على امتداد ستة أقسام للمنتجات، والتي تشمل كلاً من: «الإضاءة التقنية»، و«المصابيح والمكونات الكهربائية»، و«الإضاءة الزخرفية»، و«الإضاءة المعمارية»، و«الهندسة الكهربائية»، و«المنازل الذكية وأتمتة المباني».

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