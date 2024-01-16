«بلال» يقتل 3 أشخاص في ريونيون ويرفع حالة التأهب إلى أقصى مستوى في موريشيوس

عثر على جثتي شخصين مشردين اليوم الثلاثاء في ريونيون، قضيا بالإعصار "بلال" الذي ضرب الاثنين الجزيرة الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي، ليرتفع بذلك عدد القتلى بهذا الإعصار إلى ثلاثة.

وضرب الإعصار أيضاً موريشيوس متسبباً برفع حالة التأهب فيها صباحاً إلى أعلى مستوى.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، خلال جلسة مساءلة للحكومة، "عثرنا في جزيرة ريونيون على جثتين أخريين يفترض أنهما لمشردين لم يقبلا الانتقال إلى مركز إيواء".

وكان عُثر الاثنين على جثة مشرد آخر في سان غي في غرب ريونيون، خلال الساعات الأولى من مرور الإعصار الاستوائي فوق الجزيرة التي تضم 870 ألف نسمة.

ثم اتّجه "بلال" نحو موريشيوس الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر إلى الشمال الشرقي، والتي ضربتها أمطار غزيرة ورياح عاتية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وبعدما أمرت السكان بلزوم منازلهم الاثنين، خففت حكومة موريشيوس الثلاثاء من القيود المفروضة، فيما نصحت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية السكان "بالبقاء في أماكن آمنة". وواجهت الجزيرة امطاراً غزيرة ورياحاً تخطّت سرعتها مئة كيلومتر في الساعة.

وانقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص في الجزيرة السياحية التي تضم 1,3 مليون نسمة، فيما غمرت المياه عدداً كبيراً من السيارات.

وفي العاصمة بور لوي، توقفت سيارات كثيرة عن السير بفعل دخول المياه إليها، في حين جرفت الرياح عدداً منها.

وأفادت الشرطة بالعثور على جثة سائق دراجة نارية تعرّض لحادث سير على طريق سريع غمرته المياه.

وأكد رئيس الوزراء برافيند كومار جوغنوث، في بيان نقله التلفزيون الوطني الاثنين، وفاة شخص واحد. وانتقد هيئة الأرصاد الجوية لتقصيرها في توقّع الإعصار، معلناً أنّ مديرها تقدّم باستقالته.

وقال "عليّ الإقرار بأنّ البلاد واجهت لحظات صعبة بسبب إعصار بلال"، مضيفاً "فوجئتُ بأن هيئة الأرصاد الجوية لم تتطرّق في توقعاتها المناخية إلى أنّ أمطاراً غزيرة ستضرب الجزيرة".

تأثر القطاع الزراعي

وفي جزيرة ريونيون، كانت الزراعة من أكثر القطاعات التي تأثرت سلباً بالإعصار "بلال".

وواصل الإعصار، الذي استحال "عاصفة استوائية معتدلة"، مساره في جنوب شرق ريونيون وموريشيوس، في وقت متأخر من بعد ظهر الثلاثاء.

واستؤنفت الرحلات في موريشيوس بعد ظهر الثلاثاء بعد إغلاق المطار الاثنين. وقالت شركة الطيران الوطنية إير موريشيوس إنها استأنفت خدماتها وأعادت جدولة الرحلات.

وفي فبراير 2023، ضربت موريشيوس أمطار غزيرة ورياح عاتية جراء إعصار "فريدي" الذي دمّر دول جنوب شرق إفريقيا بينها ملاوي وموزمبيق ومدغشقر.

ويعود آخر إعصار "قوي" ضرب ريونيون إلى العام 2014.

ويُسجّل حوالي 10 عواصف أو أعاصير سنوياً في جنوب غرب المحيط الهندي، خلال موسم الأعاصير الممتد بين نوفمبر وأبريل.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز