Wednesday, 17 January 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أعلى محكمة في لبنان تعلق أمر اعتقال وزير سابق في قضية مرفأ بيروت

1/16/2024 3:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

علقت أعلى محكمة في لبنان أمر اعتقال وزير سابق في قضية انفجار مرفأ بيروت لعام 2020، حسبما أفاد مسؤولون يوم الثلاثاء.

قال مسؤولون قضائيون، تحدثوا للأسوشيتدبرس شريطة عدم الكشف عن هوياتهم تماشيا مع اللوائح، إن رئيس محكمة التمييز، صبوح سليمان، قرر رفع مذكرة التوقيف بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس.

كان القاضي طارق بيطار، الذي قاد التحقيق في الانفجار، أصدر أمر اعتقال فنيانوس عام 2021، والذي طلب بدوره إقالة بيطار بسبب شبهة في كيفية تعامله مع قضيته.

اتهم بيطار الوزير فنيانوس وثلاثة آخرين من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين بالقتل العمد والإهمال الذي أدى لمقتل أكثر من 200 شخص في الانفجار.

كما طالب بعض السياسيين ومسؤولي الأمن بإقالة بيطار مع تزايد الغضب والانتقادات من قبل عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية مع توقف التحقيق لأكثر من عام.

وعلى الرغم من صدور مذكرات اعتقال بحق وزراء ورؤساء أجهزة أمنية، لم تعتقل السلطات أي شخص حتى الآن وسط تدخلات سياسية في عمل القضاء.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في سبتمبر عام 2020 عقوبات على فنيانوس ووزير المالية السابق، علي حسن خليل، واتهمتهما بالفساد.

أدى الانفجار الذي وقع في أغسطس عام 2020 - وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في العالم على الإطلاق - إلى مقتل ما لا يقل عن 218 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف، وفقا لإحصاء الأسوشيتدبرس.

كما دمر مساحات شاسعة من بيروت، وتسبب في خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN16012024000110011019ID1107729093

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث