أعلى محكمة في لبنان تعلق أمر اعتقال وزير سابق في قضية مرفأ بيروت

علقت أعلى محكمة في لبنان أمر اعتقال وزير سابق في قضية انفجار مرفأ بيروت لعام 2020، حسبما أفاد مسؤولون يوم الثلاثاء.

قال مسؤولون قضائيون، تحدثوا للأسوشيتدبرس شريطة عدم الكشف عن هوياتهم تماشيا مع اللوائح، إن رئيس محكمة التمييز، صبوح سليمان، قرر رفع مذكرة التوقيف بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس.

كان القاضي طارق بيطار، الذي قاد التحقيق في الانفجار، أصدر أمر اعتقال فنيانوس عام 2021، والذي طلب بدوره إقالة بيطار بسبب شبهة في كيفية تعامله مع قضيته.

اتهم بيطار الوزير فنيانوس وثلاثة آخرين من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين بالقتل العمد والإهمال الذي أدى لمقتل أكثر من 200 شخص في الانفجار.

كما طالب بعض السياسيين ومسؤولي الأمن بإقالة بيطار مع تزايد الغضب والانتقادات من قبل عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية مع توقف التحقيق لأكثر من عام.

وعلى الرغم من صدور مذكرات اعتقال بحق وزراء ورؤساء أجهزة أمنية، لم تعتقل السلطات أي شخص حتى الآن وسط تدخلات سياسية في عمل القضاء.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في سبتمبر عام 2020 عقوبات على فنيانوس ووزير المالية السابق، علي حسن خليل، واتهمتهما بالفساد.

أدى الانفجار الذي وقع في أغسطس عام 2020 - وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في العالم على الإطلاق - إلى مقتل ما لا يقل عن 218 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف، وفقا لإحصاء الأسوشيتدبرس.

كما دمر مساحات شاسعة من بيروت، وتسبب في خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.





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