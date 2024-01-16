ناميبيا تحقق فوزاً تاريخياً على تونس في كأس أمم أفريقيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
فجر منتخب ناميبيا مفاجأة مدوية بالفوز على تونس بنتيجة 1 / صفر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار.
سجل دانييل هوتو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89.
وحقق منتخب ناميبيا فوزا تاريخيا هو الأول في مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية خلال ظهوره الرابع في المونديال القاري لينتزع صدارة المجموعة.
في المقابل تكبد منتخب تونس خسارته الأولى أمام ناميبيا بعد أربع مواجهات مباشرة بين الفريقين على المستوى الودي والرسمي.
وسيلعب منتخب تونس أمام مالي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية، وبعدها بـ 24 ساعة يلعب منتخبا ناميبيا وجنوب أفريقيا.
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