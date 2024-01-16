ناميبيا تحقق فوزاً تاريخياً على تونس في كأس أمم أفريقيا

فجر منتخب ناميبيا مفاجأة مدوية بالفوز على تونس بنتيجة 1 / صفر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار.

سجل دانييل هوتو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89.

وحقق منتخب ناميبيا فوزا تاريخيا هو الأول في مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية خلال ظهوره الرابع في المونديال القاري لينتزع صدارة المجموعة.

في المقابل تكبد منتخب تونس خسارته الأولى أمام ناميبيا بعد أربع مواجهات مباشرة بين الفريقين على المستوى الودي والرسمي.

وسيلعب منتخب تونس أمام مالي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية، وبعدها بـ 24 ساعة يلعب منتخبا ناميبيا وجنوب أفريقيا.





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